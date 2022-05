A xira do espectáculo 'Rompente. Algo que levar á boca', de Antón Reixa, Alberto Avendaño e Manolo Romón chega a Madrid co apoio da Xunta

O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, asiste ao concerto desta proposta que o ano pasado percorreu oito concellos galegos no marco da programación cultural

O espectáculo Rompente. Algo que levar á boca chega hoxe ao Círculo de Belas Artes de Madrid, despois de que o pasado ano percorrese oito localidades galegas.

Trátase dunha iniciativa de Rompente. Grupo de comunicación poética, integrado por Alberto Avendaño, Antón Reixa e Manuel M. Romón, que conta co apoio da Xunta no marco do Xacobeo 21–22.

No concerto, ao que asistiu o secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo

, Reixa, e Romón xúntanse 40 anos despois cunha proposta na que se mestura poesía con proxeccións audiovisuais para ofrecer un recital de máis dunha hora con accións escénicas, xestuais e construíndo unha polifonía de voces.

O espectáculo estreouse en outubro en Pontevedra e incluíu a meirande parte dos textos do seu último libro Que hostia din os rumorosos?, un volume de poesía ilustrado por Menchu Lamas, Antón Patiño e Rubén Romero, con poemas inéditos, na súa maioría, e estruturado en catro partes. Tamén puido verse na Guarda, Lugo, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Vigo, A Estrada e Ferrol.

800x600

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE MicrosoftInternetExplorer4





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.