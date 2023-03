A xerente do Sergas remarca a importancia do desenvolvemento e implantación de ferramentas de intelixencia artificial nas organizacións sanitarias

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 17 de marzo 2023

A xerente do Servizo Galego de Saúde, Estrella López–Pardo, clausurou hoxe, no edificio administrativo da Consellería de Sanidade, un curso sobre as novas tecnoloxías bioinformáticas e de análise de datos masivos no ámbito biomédico, dirixido a xestores da saúde. Neste foro, a xerente sinalou que a pandemia deixou patente que a saúde é unha responsabilidade global que vai máis aló do sistema sanitario. De xeito coincidente, a medicina tamén camiña, –dixo a xerente–, cun enfoque máis holístico e, máis que nunca se enfoca a previr, así como á personalización e á precisión.

Segundo sinalou a responsable do Sergas, nesta nova contorna, a información converteuse nun aliado para a toma de decisións, e ten máis que nunca o poder de cambiar a saúde.

A xerente subliñou que no curso, impartido por Bioinformatics, a Universidade Autónoma de Barcelona e o Sergas, e organizado pola Axencia galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), abordouse a dificultade de desenvolver e implantar ferramentas de intelixencia artificial nas organizacións sanitarias. “Se algo está claro é a complexidade á que nos enfrontamos e esta complexidade so pode abordarse con estruturas e unha organización especializada, baseada na cooperación das distintas disciplinas”.

Estrella López–Pardo remarcou que “agora entendemos mellor a necesidade de que os xestores nos impliquemos para abordar o cambio de paradigma que precisa o desenvolvemento da intelixencia artificial”.

Para rematar a súa intervención, incidiu na importancia de seguir avanzando rápido pero sempre nun contexto ético, legal e de pertinencia social e, dende logo, de colaboración e xenerosidade para compartir o coñecemento.





