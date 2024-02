Xaime Toxo debuta na Casa de Galicia en Madrid como novelista

A Casa de Galicia en Madrid acolleu a presentación da primeira novela de Xaime Toxo, coa que debuta como novelista, e que leva por título “70° Norte”.

O autor do libro estivo acompañado do xornalista Alfonso Armada; o profesor e escritor Vicente Araguas; e do xornalista Francisco Rodríguez.

Nesta distopía fantástica, o autor presenta o colapso social que sucede nas grandes áreas metropolitanas indiferentes ao que non sexa o seu propio ritmo desaforado de desenvolvemento. Unha praga contaxiosa con matices de maldición bíblica, leva á civilización postindustrial aos límites da desaparición

Xaime Toxo (Bueu, 1955) é licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación, xestor cultural, presidente do Ateneo de Pontevedra e escritor. No seu haber conta, entre outras publicacións, cos libros de relatos As palabras que move ou mar (2015) e Protexer ou invisible (2016), e os textos poéticos Cadernos do mar (I e II, 2014), en colaboración co pintor Antón Sobral, e A casa sen nós (2019).

Recibiu o Primeiro Premio do Certame "Ou xadrez faise palabra", convocado polo ONCE no ano 2000; accésit do Premio Modesto R. Figueiredo 2002; primeiro Premio do Certame de relatos do Concello de Paradela 2002; primeiro Premio do Certame Manuel Murguía de narracións breves 2004; accésit do Premio Modesto R. Figueiredo 2011 e accésit no Certame Manuel Murguía 2011.





