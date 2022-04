Xacobeo 21-22 presenta en Vigo o documental “Outros camiños” coa experiencia vital do proxecto Discamino

?A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, presenta xunto ao cineasta galego Rubén Riós o documental “Outros camiños” no que se adentra no proxecto da Asociación Discamino de Vigo

?“A inclusión é un obxectivo prioritario para a nosa sociedade e para a Xunta, podedes contar comigo e co Goberno galego para colaborar e avanzar na accesibilidade”, sinalou a representante autonómica

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Vigo, 19 de abril de 2022.–

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, presentou este martes o lanzamento do documental “Outros Camiños” producido polo cineasta galego Rubén Riós. A cinta recolle o proxecto que leva a cabo a Asociación Discamino de Vigo e amosa a visión máis social da ruta xacobea.

A obra, apoiada pola Xunta de Galicia a través de Xacobeo 21–22, trata a visión máis social do Camiño de Santiago e amosa a experiencia de vida das persoas con diferentes discapacidades. “A inclusión é un obxectivo prioritario para a nosa sociedade e para a Xunta, podedes contar comigo e co Goberno galego para colaborar e avanzar na accesibilidade”, sinalou a representante autonómica.

O acto celebrouse no hall da Delegación da Xunta coa presenza da delegada da Xunta, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, o produtor Ruben Ríos, o presidente de Discamino, Javier Pitillas, e dous dos protagonistas da cinta, David Gil e Paula.

Ríos explicou durante a presentación que o documental “Outros Camiños” fai mostra dunha profunda experiencia de vida a través dun grupos de persoas con parálise cerebral enmarcada nun clima cargado de enerxía positiva. “Tomamos como escenario os espazos inigualables do Camiño de Santiago e achegamos ao espectador unha realidade máis inclusiva e accesible”, explicou.

A través do documental os catro protagonistas (Fani, Paula, David e Javichi) axudan a coñecer a relación entre as persoas que percorren máis de 500 quilómetros do Camiño

Tamén amosa o proxecto da Asociación DisCamino, comandada por Pitillas, quen relatou que xa realizaron en quince ocasións a ruta xacobea.

A cinta é obra da produtora Claqueta Coqueta, especializada no ámbito da exclusión e vulnerabilidade social. O seu director, Rubén Riós, xa foi recoñecido polo seu traballo “Máis ca vida”, realizado por persoas con discapacidade intelectual.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.