Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre encabezan a programación musical do encontro Corazón da Artesanía de Agolada

O IX Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que organiza a Xunta de Galicia do 8 e ao 10 de xullo no conxunto histórico–artístico dos Pendellos, contará tamén coas actuacións de Comando Curuxás, Aparato DJ SET e Cantigas e Agarimos

O encontro contará coa participación de 57 artesáns de 26 oficios diferentes e 31 expositores de produtos de alimentación, así como con showcookings, degustacións, talleres abertos de iniciación aos oficios artesanais e cursos especializados con inscrición previa



A música volve ter unha forte presenza na programación do Corazón da Artesanía. IX Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que organiza a Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Innovación e Industria no conxunto histórico–artístico dos Pendellos de Agolada (Pontevedra) durante os días 8, 9 e 10 de xullo. As actuacións de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, Comando Curuxás, Aparato DJ SET e Cantigas e Agarimos complementarán as actividades de divulgación e de posta en valor dos oficios artesanais galegos e permitiranlle aos visitantes continuar as xornadas lúdicas durante os tres días do evento.

A programación musical comezará o venres ás 22:00 horas na Praza do Concello de Agolada, unha vez rematado o horario de apertura da feira, coa actuación de Aparato DJ SET, que tamén actuará na sesión vermú do domingo día 10, a partir das 13:00 horas. A electrónica de vangarda é o fío conductor das súas actuacións, nas que emerxe o espírito do rock nunha selección musical nas que busca a experimentación e a innovación.

As actuacións musicais do sábado 9 de xullo, tamén na Praza do Concello, correrán a cargo de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, a partir das 13:00 horas, e do Comando Curuxás, ás 22:30h, xa pechada a feira.

O Corazón da Artesanía é un evento integral de divulgación e de posta en valor da artesanía e dos oficios artesáns, así como da súa interrelación con outras disciplinas artísticas, a través dun amplo programa de actividades. Na edición deste ano participarán 57 artesáns de 26 oficios diferentes e 31 expositores de produtos de alimentación. Haberá showcookings con recoñecidos cociñeiros galegos, degustacións, talleres abertos e gratuítos de iniciación aos oficios artesanais e cursos especializados con inscrición previa. O horario do Corazón da Artesanía. IX Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia será de 11:30 a 14:00 e de 16:00 a 21:30 horas.

O músico coruñés Xabier Díaz conta con máis de trinta anos de experiencia na música galega. Formou parte do grupo Berrogüeto entre 2008 e 2014 e en paralelo participou no proxecto aCadaCanto xunto con Guadi Galego, Xosé Lois Romero e Guillerme Fernández. Co disco As catedrais silenciadas, o músico coruñés Xabier Díaz conclúe unha triloxía persoal en compañía de As Adufeiras de Salitre, un proceso iniciado no 2015 no que o elemento diferencial son o conxunto de mulleres vocalistas e percusionistas e o obxectivo principal a renovación da tradición musical galega. As súas composicións parten en moitos casos do traballo de investigación e de recollida das cancións das mulleres do rural dándolles o seu toque particular e actualizando formas musicais tradicionais coma os pasodobres, os alalás, ribeiranas, muiñeiras ou agarrados.

