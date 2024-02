A visita ao Colexio Agrupado Amencer de Ribadavia pecha a xira dunha delegación do Goberno Canario a Galicia para coñecer o modelo de ensino rural

O director xeral de Centros e Recursos Humanos acompaña ao grupo, que na xornada de hoxe tamén visitou o CRA de Vilaboa, en Pontevedra

Ribadavia (Ourense), 8 de febreiro de 2024

A delegación do Goberno de Canarias desprazada estes días a Galicia para coñecer o modelo de ensino rural pechou hoxe a súa estancia na nosa comunidade cunha visita ao Colexio Rural Agrupado CRA Amencer, de Ribadavia, onde estivo acompañada polo director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, Jesús Álvarez. Previamente, tamén visitaron o CRA de Vilaboa en Pontevedra.

A delegación canaria, encabezada pola directora xeral de Administración de Centros, Escolarización e Servizos Complementarios, Carolina León, recabou información de primeira man sobre o funcionamento deste tipo de centros, tanto a través das súas directoras e profesoras coma dos propios alumnos.

No CRA Amencer de Ribadavia efectuaron un percorrido pola Escola de Francelos así como pola de San Paio, mentres que no de Vilaboa–Consuelo González Martínez, visitaron a Escola de Pousada e a Escola de Vilaboa, que exerce como sede principal. En ambos casos, as representantes do departamento de Educación do Goberno canario tiveron a oportunidade de coñecer instalacións, as unidades escolares, a organización das mesmas e a súa biblioteca.

Ademais, en Vilaboa puideron gozar dunha exhibición por parte dos nenos de Madama e Galán do Entroido de Cobres, un dos nove entroidos que están recoñecidos como festas de interese turístico de Galicia.





