Vigo converterase da man do Xacobeo 21-22 e a Iacobus Maris no epicentro da peregrinación marítima máis longa do mundo

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, presenta a chegada dos grandes veleiros en conmemoración da viaxe do corpo do Apóstolo ata Santiago de Compostela

O porto vigués será a meta da ruta xacobea que partirá da cidade italiana de Xénova o 25 de xuño e que na súa viaxe parará tamén en Valencia, Sevilla e Oporto

Unha decena de embarcacións clásicas e tradicionais, como buques escola, goletas e fragatas, abrirán as súas portas ao público na dársena da Laxe do 22 ao 24 de xullo



Vigo, 13 de abril de 2022.–

A ría de Vigo converterase o vindeiro mes de xullo no escenario dun espectáculo único coa chegada dos grandes veleiros da Ruta Iacobus Maris grazas ao apoio da Xunta de Galicia a través do Xacobeo 21–22. A cidade deu este mércores o pistoletazo de saída da peregrinación marítima máis longa do mundo.

O peirao de Portocultura de Vigo acolleu a posta en marcha dos últimos preparativos para o evento coa firma do convenio de colaboración entre a Fundación Traslatio e o Xacobeo 21–22. Co alxibe “ Hidria Segundo” como testemuña de luxo tras a súa recente chegada ao porto vigués, a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, anunciou a posta en marcha do proxecto. O acto contou tamén coa presencia do presidente do Porto de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña; e o presidente da Fundación Traslatio, Mario Cardama .

"O Goberno galego está presente hoxe de novo aquí para apoiar un evento que une cultura, tradición e patrimonio marítimo, porque a Iacobus Maris é unha ruta que achega valor engadido a Vigo e Galicia",

afirmou a

representante autonómica.

A Iacobus Maris supón o regreso a Galicia dos grandes veleiros en conmemoración da viaxe do corpo do Apóstolo ata Santiago de Compostela. A ruta xacobea marítima estará dividida en catro etapas e visitará cinco portos ao longo dunha peregrinación que partirá da localidade italiana de Xénova o día 25 de xuño e chegará ao Porto de Vigo o día 22 de xullo.

“É para min unha honra anunciar hoxe o regreso a Vigo dos grandes veleiros, un espectáculo único que a cidade non vive desde hai moitos anos e que grazas á implicación da Xunta, a través do Xacobeo, poderemos gozar de novo", engadiu a representante autonómica.

Valencia –1 ao 3 de xullo–, Sevilla –8 ao 10 de xullo– e Oporto –16 ao 19 de xullo– son as outras tres cidades nas que recalará unha frota que xa conta cunha decena de unidades de catro países confirmados: o volta ao mundo VO70 “E1”, a goleta “ Atyla ”, o pailebote “Pascual Flores”, o ketch “ Galaxie ”, o bergantín “Cervantes Saavedra”, a carabela portuguesa “Vera Cruz”, o buque escola francés “ Etoile ”, romanés “ Mircea ” e os españois “Peregrina” e “Evangelina”.

A Iacobus Maris confluirá, ademais, con outra peregrinación como a VI travesía “Navega o Camiño– Sail The Way ”. O obxectivo non é outro que o de lograr unha unión entre diferentes rutas de cara a súa entrada na ría de Vigo.

“Eventos como esta ruta marítima contribúen de forma decisiva e sen lugar a dúbidas a colocar a Galicia no mapa, e a Vigo no lugar que se merece neste dobre Ano Santo, reivindicando o seu papel central no Camino de Santiago, no Camiño Portugués da Costa”, anotou Marta Fernández–Tapias durante o acto de presentación en Portocultura.









