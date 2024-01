A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda participou nunha xornada sobre a Lei de ordenación e xestión integrada do litoral

Ángeles Vázquez lembra que o Executivo central se atribúe a potestade exclusiva neste eido, pero que en episodios recentes tivo a oportunidade de facer uso das súas atribucións no eido marítimo e non o fixo

O Executivo galego reitera o agravio comparativo existente nesta cuestión en relación con outras comunidades como Cataluña, Baleares ou o País Vasco

A vicepresidenta segunda subliña que o recurso de inconstitucionalidade contra a normativa autonómica vai en contra da cidadanía galega poñendo en risco moitas edificacións presentes na costa e o futuro de milleiros de persoas dependentes delas



A Xunta cuestiona que Galicia vexa recorrida ante o Tribunal Constitucional a súa Lei de ordenación e xestión integrada do litoral e se lle impida xestionar a súa costa cando o Goberno central ten demostrado desleixo no exercicio desas competencias. Así o denunciou a vicepresidenta segunda e

conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante a inauguración dunha xornada formativa sobre a normativa galega.

A responsable autonómica lamentou que o Executivo central estea a incorrer en contradicións ao denegar a Galicia aquelo que a outras comunidades concedeu e fixo referencia a recentes episodios nos que tivo a oportunidade de exercer esas competencias no eido marítimo, que se atribúe en exclusiva, pero non o fixo.

O Executivo galego considera ademais un agravio comparativo con outras comunidades –como Cataluña e Baleares– este xeito de actuar pois a normativa galega foi paralizada sen a celebración dunha comisión bilateral previa e recorrendo ademais os mesmos artigos que nos casos catalán e balear foron considerados constitucionais. A isto engádense, advertiu Ángeles Vázquez, as diferenzas en relación co País Vasco, ao que o Goberno central acordou traspasar os medios para a xestión e ordenación do litoral sen necesidade de reformar o seu estatuto a cambio do apoio do PNV á investidura.

A representante da Xunta puxo en valor que a lei galega é froito do “intenso esforzo e compromiso” de numerosos expertos e representantes de entidades relacionadas co sector marítimo–pesqueiro e que unicamente busca consolidar o futuro da costa galega, dos seus valores naturais, patrimoniais, paisaxísticos e económicos.

Neste sentido, a vicepresidenta segunda salientou que algúns deses profesionais –como os membros do Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña– participan na xornada que acolle hoxe a Escola Galega de Administración Pública (EGAP), aos que agradeceu o seu traballo para elaborar unha lei “duradeira, de consenso e ambiciosa”. Na mesma liña, fixo unha mención especial ao letrado da Xunta e xefe do Gabinete de Asuntos Constitucionais da Asesoría Xurídica Xeral, Santiago Valencia, “polo exhaustivo e rigoroso labor na resposta ao recurso” de inconstitucionalidade, un extenso documento de 350 páxinas remitido o pasado mes de decembro ao tribunal.

Ángeles Vázquez asegurou que a cuestión de inconstitucionalidade vai en contra das galegas e galegos pois a paralización da lei pon en risco o futuro de 4.000 edificacións e máis de 100 industrias asentadas na costa, afecta a máis da metade da poboación de Galicia e ameaza os arredor de 40.000 empregos vencellados coa cadea mar–industria así como outros relacionados co sector turístico.

A responsable autonómica reiterou que Galicia é plenamente competente para ordenar o seu territorio e que, por iso, defenderá a lei de xestión integrada do litoral ata o final. Ao mesmo tempo, instou ao Goberno central a retirar o recurso para non poñer trabas ao desenvolvemento e ao futuro de Galicia.

Na xornada tamén participou a directora da EGAP, Sonia Rodríguez–Campos, que destacou a importancia

de

ofrecer formaci

a vez, o tecido produtivo constru

do ao redor da industria do mar. Nesta liña, lembrou que a

xornada ten como finalidade contribu

mico, prestando especial atenci

n aos seus puntos claves e ás novidades introducidas pola propia norma.

A xornada aborda desde diferentes ángulos a Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia incidindo en aspectos como a xestión integrada das zonas costeiras, os usos e actuacións estratéxicas que recolle e a distribución de competencias no dominio público marítimo–terrestre.

Ademais de Santiago Valencia –que aborda o reparto de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas–, no encontro participan outros expertos na materia como o catedrático de Dereito Administrativo e director do Observatorio do Litoral, Francisco Javier Sanz, que incide na xestión integrada das zonas costeiras, ou a catedrática de Dereito Administrativo e coordinadora do Observatorio do litoral, Marta García, que se centra nos usos e actuacións estratéxicas do litoral.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando