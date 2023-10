A Vicepresidencia Segunda destinará en 2024 unha partida histórica de case 215 M€ ás políticas de vivenda e solo industrial, un 21% máis que este ano

Ángeles Vázquez salienta a aposta da Xunta por situar entre os piares da súa xestión o eido residencial, a sostibilidade, o medio ambiente e o urbanismo responsable

No marco da Estratexia galega de vivenda pública e protexida 2023–2026, triplícase o investimento reservado para impulsar novas promocións de VPP nas 7 cidades

Para seguir avanzando na mellora da eficiencia enerxética do parque residencial, convocaranse por terceiro ano consecutivo tres programas de subvencións neste eido por un importe inicial de 53,7 M?, o que suporá 10,5 M? máis que en 2023

O orzamento para o asentamento de empresas medra ata os 40,5 M?, contía dirixida a executar actuacións en 22 parques, manter as bonificacións no prezo de venda e consolidar o papel da Xunta como o maior promotor de solo industrial de Galicia

En materia de urbanismo, destinaranse 8 M? para actuacións en concellos, contornas urbanas e equipamentos municipais e 2 M? ao fomento do fermosismo

42 de cada 100 ? para o vindeiro ano dedicaranse á economía circular, á xestión dos residuos e consolidar a Galicia como referente na redución das emisións de CO2

A conservación da biodiversidade e dos espazos protexidos da Comunidade contarán en 2024 cun orzamento de 50 M?

Os orzamentos da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para o ano que vén reservarán case 215 millóns de euros para desenvolver políticas e actuacións en materia de vivenda e solo empresarial, unha contía histórica para o departamento e que supón incrementar un 21% os fondos destinados a esta materia en 2023.

Durante a súa comparecencia na Comisión 3ª do Parlamento para presentar os puntos máis destacados das súas contas, a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, incidiu en que as políticas residenciais e o asentamento e consolidación de iniciativas empresariais na Comunidade serán un dos piares da acción do Goberno galego para o próximo exercicio, unha aposta que se verá reflectida tamén cuantitativamente a través dun esforzo investidor sen precedentes neste eido nos últimos anos.

Cun orzamento global para 2024 de 514,8 M?, sumando as partidas de todas as direccións xerais, organismos públicos e sociedades dependentes do seu departamento, Ángeles Vázquez explicou que, xunto ás políticas de vivenda, a sostibilidade, a protección do medio ambiente e o urbanismo responsable e respectuoso coa contorna serán os eixos prioritarios que marcarán os principais investimentos e proxectos a impulsar de cara ao vindeiro ano.

Sobre o IGVS recaerá o peso das actuacións en materia residencial. No marco da nova Estratexia galega de vivenda pública e protexida 2023–2026 e continuando co desenvolvemento do Pacto social pola vivenda asinado en 2021, cun grao de execución xa de case o 90%, a vicepresidenta subliñou que se fará especial fincapé no acceso á vivenda, un capítulo que concentra 1 de cada 2 euros do orzamento do IGVS para 2024 e no quixo destacar, particularmente, o impulso á promoción pública.

En concreto e tras recordar que o groso da demanda se concentra nas áreas urbanas, avanzou que nas contas de 2024 se triplican os fondos para promover novas vivendas públicas nas 7 cidades, pasando de 10,5 a 32 M?, o que permitirá licitar ou construír 737 novas VPP. Ademais, en materia de solo residencial, destacou os 8,1 M? para a urbanización de San Paio de Navia, cuxa obras comezarán o mes que vén.

Máis alá das actuacións directas do IGVS, Vázquez Mejuto confirmou que, á vista dos bos resultados obtidos nos últimos anos, a Xunta manterá a súa política de incentivos e axudas ao arrendamento e á compra para facilitar o acceso á vivenda habitual.

Cunha partida reservada a favorecer a construción de inmobles para alugueiro social e axudar aos inquilinos no pago das súas rendas de 31,6 M? (2,7 M? máis que en 2023), cómpre destacar neste apartado os 8,2 M? destinados á liña de subvencións para promover aloxamentos temporais en alugueiro tipo cohousing, cun incremento do 20,5%.

Ademais, prevese 1 M? para unha nova liña de axudas a promotores para construír vivenda en alugueiro nos concellos con maior demanda (grandes cidades e municipios de tipo urbano e tamaño medio).

Tras referirse ao contexto económico actual e á situación do mercado do alugueiro, Ángeles Vázquez salientou que a Xunta seguirá ao carón das persoas con máis dificultades económicas para acceder a un fogar e en situación de vulnerabilidade.

Así e por quinto ano consecutivo o seu departamento asumirá o pago do 100% do arrendamento dos beneficiarios do Bono de alugueiro social, unha prestación coa que axudou nos 2 últimos anos a 1.840 galegos e ás persoas coas que conviven.

Para apoiar á cidadanía na compra da vivenda habitual, haberá un ano máis axudas para adquirir vivendas protexidas (1,05 M?), para que a mocidade se asente en municipios de menos de 10.000 habitantes (1,9 M?) e para comprar en centros históricos (0,5 M?).

Ademais, a Xunta seguirá concedendo avais públicos a menores de 36 anos para facilitarlles o acceso a unha hipoteca sobre a súa primeira vivenda en propiedade.

No eido da rehabilitación residencial, a vicepresidenta resaltou particularmente a aposta do seu departamento pola mellora da eficiencia enerxética do parque residencial galego, unha medida cun dobre beneficio, recordou, xa que contribúe a reducir as emisións de CO 2 e mellora o confort dos fogares, reducindo á vez os consumos enerxéticos.

a Xunta convocará tres programas de subvencións dirixidos a propietarios particulares e comunidades de veciños para financiar actuacións con este fin (as axudas a nivel de edificio, a nivel de vivenda e para redacción do libro do edificio e de proxectos de rehabilitación) por un importe global de 53,7 M?, é dicir, 10,5 M? máis que a dotación inicial para 2023.

Tamén en materia de rehabilitación, reforzarase o apoio aos cidadáns para acometer obras orientadas a facer máis accesibles as súas vivendas, cunha partida de 5,1 M? reservada ás axudas de accesibilidade, case un 82% máis que o asignado este ano.

De igual xeito, Ángeles Vázquez indicou que se manterán 3 medidas de éxito neste eido. O programa Rexurbe, impulsado en 2018 para comprar edificios en centros históricos co fin de rehabilitalos e destinar as vivendas resultantes a alugueiro social, contará con 5 M? o próximo ano; haberá de novo axudas para recuperar antigas vivendas de mestres e outros inmobles municipais, con 2,1 M?; e o programa para comunidades de propietarios de vivendas protexidas disporá de 1 M? para obras de reparación.

O orzamento destinado a consolidar Galicia como un territorio atractivo para o asentamento de empresas e a expansión das xa existentes medra ata os 40,5 millóns de euros, case un 15% máis que nas contas de 2023, segundo salientou a vicepresidenta.

Esta contía permitirá executar actuacións en 22 parques empresariais, destacando os investimentos nas Gándaras (8,1 M?), San Cibrao das Viñas (4,5 M?), Plisan (3,9 M?), Morás (3,2 M?) e Lalín (3 M?).Tamén se manterán as bonificacións e o esforzo por consolidar o papel da Xunta, a través da empresa pública Xestur e do IGVS, como o maior promotor de solo industrial de Galicia e o único que aplica rebaixas de ata o 50% sobre o prezo de venda de todo o seu solo, cun balance de máis de 3 millóns de metros cadrados adxudicados con bonificacións aplicadas por importe de máis de 86 M?.

Durante a súa comparecencia, a vicepresidenta segunda tamén incidiu en que o Goberno galego seguirá avanzando cara ao urbanismo responsable, que comezou a trazar no ano 2009, para o que contará no ano 2024 cun orzamento de 16,37 M?.

Dese total, máis de 4 M? destinaranse a seguir colaborando cos concellos na redacción dos seus plans xerais. Nesa liña, logo de lembrar que 115 municipios xa contan cun PXOM propio, adaptado e acorde á normativa, Ángeles Vázquez engadiu que a aposta por un urbanismo responsable tamén seguirá chegando aos concellos de menos de 5.000 habitantes, para o que se destinarán preto de 520.000 euros a continuar coa elaboración dos Plans Básicos Municipais. Cómpre lembrar que na actualidade hai 4 PBM aprobados (Trabada, Riotorto, Ribeira de Piquín e O Páramo) e 20 en trámite.

A maiores, tamén se mantén o compromiso de colaboración cos concellos para humanizar as vilas galegas continuando co desenvolvemento do plan Hurbe, que desde 2010 comprometeu máis de 165 M? para o financiamento de máis de 416 actuacións urbanísticas. Segundo explicou Ángeles Vázquez, o vindeiro ano destinaranse 8 M? para actuacións en concellos, contornas urbanas e equipamentos municipais.

Neste eido da planificación e humanización urbanísticas, cómpre salientar que se reservan 2 M? para convocar, por cuarto ano consecutivo, as dúas liñas de axudas para a corrección de impactos paisaxísticos e preservar así o fermosismo galego. Nesa liña, cómpre salientar que desde a posta en marcha desta iniciativa a Xunta xa apoiou a máis dun cento de entidades locais e a 1.850 particulares, por un importe total de 7,6 M?, na execución de obras e actuacións que contribuíron a fomentar a cultura do fermosismo.

No que respecta á loita contra o cambio climático e a xestión moderna e eficiente dos residuos, Ángeles Vázquez puxo en valor que 42 de cada 100 euros da Consellería para o vindeiro ano estarán dedicados á economía circular, á xestión dos residuos

continuar coa consolidación de Galicia como referente na redución das emisións de CO 2 .

Así, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático disporá

dun orzamento de 46,54 M?, aos que hai que engadir os 166,16 M? cos que contará Sogama. O obxecto é, segundo incidiu a vicepresidenta, consolidar a Galicia como un

auténtico refuxio climático, máis verde, sostible e saudable.

De cara a acadar ese obxectivo unha das novidades do vindeiro ano será a activación dun servizo pioneiro de asesoramento técnico para promover na Comunidade iniciativas públicas e privadas de adaptación ao cambio climático. Baixo a denominación Galicia resiliente, disporá dun orzamento de 1,3 M? nun horizonte temporal de 5 anos.

Por outra banda, o Goberno galego seguirá axudando aos concellos no exercicio das súas competencias en materia de xestión de residuos. Así, logo de ter investido 40 M? no desenvolvemento dunha rede de infraestruturas para o tratamento dos biorresiduos, que xa estarán operativas a finais de ano e que axudarán aos municipios a cumprir coas esixencias europeas, en 2024 destínanse 20,6 M? para continuar coas axudas a concellos, entidades sen ánimo de lucro e empresas para a mellora da xestión dos residuos. Cómpre salientar que desa contía se reservan máis de 765.000 euros para o asesoramento en materia de residuos ás entidades locais e ao impulso da economía circular no sector privado, máis do triplo que en 2023.

A maiores, para compensar o impacto que terá na economía municipal o imposto estatal sobre vertido e incineración de residuos, a Xunta transferirá ás administracións locais 12 M? a través do Fondo de Cooperación Local en función da súa poboación atendida.

Ángeles Vázquez tamén puxo en valor os pasos que xa deu a Comunidade na loita contra o cambio climático como a posta en marcha da Alianza galega polo clima; o Pacto das alcaldías polo clima e a enerxía, e a aprobación da Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050. A estes fitos, hai que engadir a futura Lei do clima, cuxo obxectivo é darlle rango legal ao reto de que Galicia sexa climaticamente neutra en 2040.

Finalmente, dentro da aposta por preservar Galicia como unha gran reserva natural, a vicepresidenta segunda explicou que a conservación da biodiversidade e dos espazos protexidos da Comunidade contarán en 2024 cun orzamento de preto de 50 M?.

Dese total, cómpre salientar que a Xunta manterá o seu apoio a concellos e entidades protectoras

para a atención e coidado dos animais de compañía abandonados cunha partida orzamentaria de 450.000 euros e, a maiores, promoverá a construción dun parque canino en cada unha das 7 grandes cidades.

E, no que atinxe á conservación da fauna silvestre, en 2024 o Goberno galego continuará co seu compromiso de facilitar a coexistencia destas especies coa actividade agrogandeira. Así, destinará máis de 4,6 M? en axudas para prever e paliar os danos causados pola fauna silvestre –lobo, xabaril e oso–.

Ademais, no caso do xabaril, Ángeles Vázquez salientou que a Xunta seguirá colaborando cos concellos a través do procedemento establecido para colocar gaiolas–trampa e subliñou que Sada, Arteixo e A Coruña xa o solicitaron.

Finalmente, destinaranse 5,3 M? para axudas destinadas a impulsar actuacións en parques naturais, rede natura e reservas da biosfera.





