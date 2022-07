Valentín García refírese á ourivaría como un dos capítulos fundamentais da expresión artística e relixiosa de Galicia

800x600

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022

, participou na inauguración da exposición

O esplendor do camiño. Oito séculos de pratería e acibeches en Compostela

, de Ourives de Compostela, onde se referiu a estas técnicas como un dos capítulos fundamentais da expresión artística e relixiosa de Galicia e agradeceu o labor feito polos organizadores para trazar “unha ampla cronoloxía dos traballos con prata e acibeche que se deron en Galicia”.

Neste senso, o representante da Xunta de Galicia explicou que as preto de 100 pezas que compoñen a mostra do Pazo de Fonseca contribúen a analizar a influencia do Xacobeo e das tendencias que chegaban polo Camiño de Santiago, e como o traballo de ourivería foise transformando conforme aos distintos cambios sociais ata seguir sendo hoxe en día “unha das profesións artesanais máis prestixiosas e minuciosas de Galicia”.

