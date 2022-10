O uso da intelixencia artificial nas empresas galegas creceu un 50% no último ano

As empresas de 10 ou máis empregados de Galicia son quintas a nivel estatal no uso da IA e as cuartas con máis especialistas neste ámbito



As empresas galegas de menos de 10 persoas empregadas seguen a superar a media estatal no uso de medios sociais e dispoñibilidade de páxina web



O tecido empresarial galego é líder no uso do software libre co 86,7%, superando en 4,5 puntos a media estatal



O 30,7% das empresas de menos de 10 empregados en Galicia xa dispoñen de páxina web, ocupando así o cuarto lugar entre todas as comunidades autónomas



En Galicia, as empresas de 10 ou máis empregados sitúanse no sexto posto no uso de reunións remotas por videoconferencia, que xa se usan no 48,7% de empresas



As novas tecnoloxías disruptivas están cada vez máis presentes nas empresas galegas. O 10,9% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores emprega algunha tecnoloxía de Intelixencia artificial, o que sitúa a Galicia no quinto posto do ranking por CC.AA, por diante de comunidades como Andalucía ou País Vasco. Isto supón un ascenso no posicionamento de Galicia no contexto estatal, avanzando do noveno posto do ano anterior ao quinto, tras experimentar un crecemento do 50% no último ano.

A incorporación dos especialistas TIC ás empresas galegas de 10 ou máis traballadores é outro dos indicadores que mostra o grao de dixitalización do tecido empresarial galego: o 14,1% conta con especialistas TIC e, neste tramo empresarial, é a cuarta Comunidade Autónoma con máis especialistas TIC en Intelixencia artificial.

As empresas galegas de 10 e máis empregados son líderes no uso do Software libre co 86,7%, superando en 4,5 puntos a media estatal.

As empresas de menos de 10 empregados de Galicia seguen a superar a media estatal no uso de medios sociais, no que acadan a sexta posición a nivel estatal. O 30,7% destas empresas xa dispoñen de páxina web, ocupando así o cuarto lugar entre todas as Comunidades Autónomas.

A contratación de Internet entre as microempresas galegas sitúase no 80,3%. Entre as empresas con conexión a Internet, un 87% opta pola banda larga móbil, superando a media estatal en 4,22 puntos porcentuais e experimentando un crecemento do 10,3%.

