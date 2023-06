A Unidade mixta de investigación de Grupo Antolín e CTAG avanza na seguridade e confort do automóbil

Esta mañá presentáronse no CTAG os resultados de catro anos de traballo conxunto no desenvolvemento de solucións innovadoras sobre monitorización

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, destaca a contribución desta UMI á transferencia de tecnoloxía nun sector estratéxico para Galicia como a automoción, así como o papel dos centros tecnolóxicos galegos na transformación do tecido industrial



A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, participou hoxe na presentación dos resultados da Unidade Mixta de Investigación do CTAG e o Grupo Antolín, dedicada ao desenvolvemento de solucións innovadoras para a seguridade na condución, a experiencia do usuario e o confort no interior dun vehículo.

A directora de Gain destacou a contribución desta Unidad Mixta de Investigación á transferencia de tecnoloxía nun sector estratéxico para Galicia como é o da automoción, en liña cun dos principais obxectivos deste instrumento: favorecer a cooperación entre organismos de investigación de Galicia e a contorna empresarial e impulsar a transferencia de I+D á industria para aumentar a súa competitividade.

Argerey fixo fincapé na capacidade dos centros tecnolóxicos galegos, en concreto do CTAG, para estimular a transformación do tecido industrial incorporando tecnoloxías innovadoras que contribúen a avanzar cara á Industria 4.0 ou fábrica intelixente. Así mesmo, subliñou a aposta do Grupo Antolín por desenvolver a súa I+D en Galicia a través deste programa, as Unidades Mixtas de Investigación. De feito, esta é a segunda Unidade Mixta na que participan ambos os dous socios. Esta Unidade Mixta de Investigación, dotada cun orzamento de máis de 2,2 millóns de euros, está cofinanciada con fondos Feder e conta cun equipo de 25 investigadores. Incorporou tecnoloxías como a sensórica, a visión artificial, a intelixencia artificial, a conectividade, a computación na nube, a arquitectura electrónica, a mecatrónica ou a interface humano–máquina no desenvolvemento de solucións que permitan a monitorización do interior do vehículo.





A UMI anterior estivo centrada na xeración de interiores de vehículos ante os futuros retos da mobilidade desenvolvida no período 2018–2021.





