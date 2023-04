Unha vintena de mulleres desempregadas de longa duración da Coruña, Lugo, Baralla e Viveiro melloran co programa Entrena Empleo + a súa inserción laboral

A Xunta colabora coa Fundación Santa María la Real no desenvolvemento dunha nova edición desta iniciativa que rematará en xuño

Un 76 % das participantes atópanse sen traballo despois de facer unha parada na súa actividade profesional para conciliar a vida persoal, familiar e laboral

Ao longo de dous meses e co apoio de especialistas aprenderán a facer un plan integral de busca de emprego, actualizarán o seu CV, ensaiarán entrevistas de traballo e reforzarán as súas competencias transversais e dixitais

Xunta promove xunto coa Fundación Santa María la Real unha nova edición do programa Entrena Empleo + no que están a participar desde esta semana unha vintena de mulleres sen emprego, de entre 27 e 60 anos, para incrementar as súas oportunidades laborais e, polo tanto, mellorar as súas posibilidades de inserción no mercado laboral. A iniciativa está dirixida a mulleres desempregadas, especialmente para aquelas que son paradas de longa duración por motivo da súa maternidade ou por coidados.

O programa rematará no mes de xuño e desenvólvese en formato en liña. Deste xeito, as participantes recibirán a través de diferentes sesións virtuais asesoramento por parte de especialistas da Fundación Santa María la Real para realizar un novo itinerario de busca de emprego e enfocar dunha maneira máis eficaz o seu obxectivo profesional.

No caso de Galicia están a tomar parte mulleres procedentes dos concellos da Coruña, Lugo, Viveiro e Baralla que contan con diversos niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bacharelato, grados universitarios ou máster) e con experiencia laboral en diversos sectores como son, entre outros, o comercio, administración, xeriatría, educación social, investigación, saúde, hostalería, análise de datos, atención ao público, sanidade, telecomunicacións ou construción.

Un 76 % das participantes galegas atópase nunha situación de desemprego de longa duración tras a maternidade, tras ter realizado unha parada na súa actividade profesional para centrarse na crianza das súas fillas e fillos.

As mulleres que forman parte deste programa, financiado tamén polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, divídense en cada unha das sesións en subgrupos para poder desenvolver un seguimento máis intensivo e personalizado. Entre as actividades que realizarán destacan a actualización do CV, o reforzo de competencias transversais e habilidades dixitais, o ensaio de entrevistas de traballo, a elaboración de mapas de empregabilidade e a visita a empresas.

Como novidade nesta edición, poranse en valor as habilidades que as participantes adquiriron durante a maternidade ou o coidado de familiares para que as poidan aplicar na súa prospección laboral.

Ao remate da iniciativa, as mulleres recibirán un certificado que acredite o seu nivel de competencias e habilidades dixitais e terán a posibilidade de participar no Plan Acompaña co que se lles presta seguimento e asesoramento posterior para a súa inserción no mercado laboral.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando