Unha nova certificación distinguirá ás empresas galegas comprometidas coa igualdade e que fomenten o benestar laboral entre as persoas traballadoras

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, avanzou hoxe no Parlamento galego que a Xunta, no seo do Diálogo Social, ultima a regulación deste novo selo de excelencia en igualdade

As compañías que alcancen esta marca terán que acreditar a igualdade de retribución por traballos de igual valor e unha formación mínima de 8 horas en igualdade laboral





