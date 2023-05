Unha delegación do alumnado de enxeñería civil da USC visita o IET para coñecer o seu traballo en materia de cartografía e protección da paisaxe

Enrique de Salvador subliña que esta visita supón un reforzo para a formación integral destes estudantes

Unha delegación de alumnado do Grao de Enxeñería Civil da Escola Politécnica Superior de Enxeñería da Universidade de Santiago visitaron recentemente o Instituto de Estudos do Territorio (IET), dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, para coñecer o seu traballo en materia de cartografía e protección da paisaxe.

O director do IET, Enrique de Salvador, subliñou que esta visita supón un reforzo para a formación integral destes estudantes xa que tiveron a oportunidade de coñecer as ferramentas coas que conta o organismo para desenvolver as súas funcións no tratamento da información cartográfica, a xestión de datos espaciais, visores, ordenación do territorio e no estudio e conservación da paisaxe.

Así mesmo, o alumnado puido comprobar a aplicación das técnicas e tecnoloxías que se empregan no eido dos sistemas de información xeográfica, que permiten unha mellor planificación de proxectos técnicos tanto no que atinxe á súa construción como ao mantemento e conservación de infraestruturas xa existentes.





