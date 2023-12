Últimos días para que mulleres das provincias de Lugo e Ourense se inscriban no programa ‘Lideramos’ co que a Xunta impulsa a formación en xestión de equipos

Un cento de mulleres das catro provincias poderán participar en obradoiros e clases maxistrais, en sesións de networking e formación presencial

O proxecto busca reducir a os teitos de cristal nos postos directivos das empresas

Galicia sitúase como unha das tres primeiras comunidades de España onde as mulleres ocupan máis postos de xestión executiva



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade mantén aberto o prazo de inscrición para que mulleres interesadas das provincias de Ourense e Lugo poidan sumarse ao programa formativo Lideramos , dirixido a impulsar o talento feminino e a formación específica en xestión de equipos. A Xunta ofrece 120 prazas nas catro provincias, tendo completado o aforo nas da Coruña e Pontevedra. As actividades desenvolveranse entre o 27 de decembro e o 11 de abril.

A formación impartirase en modalidade híbrida. Estará composta por obradoiros e clases maxistrais para os equipos de traballo e sesións de networking e formación presencial.

O programa Lideramos céntrase no desenvolvemento do talento e na formación en competencias brandas –especialmente na área de xestión de equipos–, reforzando o compromiso da Xunta de Galicia a prol da igualdade de xénero. O Goberno galego quere reforzar o liderado feminino e a competencia da xestión executiva, impulsar o benestar nas empresas e tamén a relación entre as participantes no programa.

A maiores, búscase promover o autocoñecemento e o desenvolvemento persoal mediante sesións de coaching individualizadas e coñecer as principais forzas motivadoras dos diferentes equipos, así como alentalas a seguir progresando.

A inscrición está a dispor das interesadas na web

www.lideramos.gal

, que recollerá as novidades, eventos e contidos de interese que se xeren durante o transcurso do proxecto.

O arranque do programa realizarase oficialmente o día 27 de decembro na Casa das Campás de Pontevedra, nun acto institucional e de networking que contará coa presenza de representantes autonómicos, expertas en liderado feminino e mulleres participantes.

Con medidas como esta Galicia segue a consolidarse como a Comunidade referente, dentro das tres primeiras nas as mulleres ocupan máis postos directivos.





