Turismo de Galicia e o concello do Carballiño asinan un convenio para impulsar o municipio como destino gastronómico

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o alcalde do Carballiño, Francisco José Fumega asinaron esta mañá o acordo que permitirá investir 1M? para o impulso do territorio como destino enogastrónomico centrado na cultura do polbo.

O convenio enmárcase no Plan Territorial Enogastronómico de Galicia, financiado cos fondos europeos Next Generation



Ás portas da celebración da 61ª edición da Festa do Pulpo de Carballiño, declarada de Interese Turístico Internacional, Turismo de Galicia e o Concello de Carballiño asinaron esta mañá o convenio para a execución do Plan De Sostibilidade Turística (PSTD) “O Carballiño e a gastronomía do polbo”, dotado cun orzamento de 1 millón de euros e execución ata 2025.

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o alcalde do Carballiño, Francisco José Fumega, foron os encargados de asinar este convenio de colaboración ao abeiro do Plan Territorial Enogastronomía de Galicia, que está a despregar a Xunta de Galicia para impulsar o noso territorio como destino gastronómico de referencia.

Neste sentido, o director de Turismo de Galicia fixo fincapé no investimento con fondos europeos que se está a facer neste concello e no territorio do Ribeiro, que se beneficia de dous plans deste tipo, cun investimento total de 2,5M? “que nos están a permitir consolidar o territorio Ribeiro–O Carballiño coma un destino turístico enogastronómico de referencia nacional, promovendo unha oferta turística cohesionada, ordenada e coordinada para o conxunto do destino aproveitando o tirón do AVE”.

Produto turístico arredor das pulpeiras

O proxecto do concello do Carballiño ten como obxectivo o de desenvolver a identidade e o posicionamento deste muncipio como destino gastronómico sustentable referente en Galicia, concentrándose no polbo como elemento central da oferta turística.

Deste xeito, as principais actuacións do PSTD buscan a converter a O Carballiño nun destino de referencia arredor da gastronomía do polbo a través de accións de mellora da contorna do Parque municipal e das ribeiras do Arenteiro, ampliación da senda do Arenteiro ata o Bañiño de Arcos ou a rehabilitación sostible das pallozas do campamento.

O proxecto completarse con actuacións de mellora da sinalización e do alumeado de espazos singulares da vila como o templo de Veracruz e a creación de produtos turístico de base enogastronómica con especial atención na visibilización da labor da actividade de pulpeiros e pulpeiras.

No marco deste segundo plan territorial impulsado pola Xunta de Galicia, estanse a investir 34,5M? na consolidación do noso territorio como destino enogastronómico de referencia. Só na provincia de Ourense desenvolveranse un total de 4 plans de sustentabilidade turística que beneficiarán a 29 concellos cun investimento de 4M?.





