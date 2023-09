Turismo de Galicia asumirá a xestión do albergue de peregrinos de Vilagarcía cando o concello solucione as súas deficiencias

O edificio sofre de graves problemas de remate e de humidades que é preciso arranxar para que o edificio poida funcionar

O director de Turismo de Galicia lembra que a instalación non contou coa supervisión dos técnicos da Xunta antes da súa construción

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, avanzou hoxe que a Xunta colaborará na posta en marcha do albergue de peregrinos de Vilagarcía de Arousa e asumirá a súa xestión, sempre e cando o concello solucione as deficiencias que actualmente presenta e das que é coñecedor.

“Tal e como está agora é inasumible, o edificio presenta numerosas deficiencias que impiden que agora poida entrar a funcionar”, explicou Merelles. “Non se trata de que falte o mobiliario ou as cociñas, é que presenta problemas estruturais, de cuberta e de humidades que é preciso reparar así como rematar o exterior e moitas outras cuestións relativas ao subministro eléctrico”, tal e como se recolle nun informe técnico elaborado polos técnicos da S.A Xacobeo trala visita realizada en febreiro deste ano.

Non obstante, o director de Turismo de Galicia asegurou que desde a Xunta se colaborará na posta en marcha do albergue de peregrinos de Carril e se asumirá a súa xestión, como sempre se fai con todos os que dependen de administracións públicas, pero é preciso que o edificio estea en condicións. Neste sentido, Merelles destacou que a construción do edificio se fixo sen remitir o proxecto, sen contar coa opinión dos técnicos da Xunta, e sen criterios obxectivos de necesidade de atencións aos peregrinos.

O director de Turismo de Galicia explica que é deber da administración autonómica valorar onde se precisan albergues para peregrinos de carácter público, con criterios obxectivos como a descentralización dos itinerarios ou a falta de infraestrutura de acollida. Baixo estes criterios se abriron os últimos albergues en itinerarios como a Vía da Prata ou o Camiño do Norte, facilitando servizos onde non existen.

Actualmente a Rede de Albergues do Camiño de Santiago conta con 76 centros e 3.400 prazas distribuídas en todos os camiños, grazas a un investimento de máis de 21 M? desde 2015 que permitiu a súa modernización e ampliación.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando