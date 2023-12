O turismo galego medra a un ritmo do 6,5% con máis de 6,4 millóns de viaxeiros aloxados e os mellores niveis de rendibilidade desde que hai rexistros

Os datos feitos do Instituto Nacional de Estatística (INE) acumulados ata outubro constatan a positiva evolución deste ano especialmente fóra de temporada alta

No que vai de ano colócase como o primeiro destino do norte peninsular e o sétimo destino máis importante de España no referido a demanda turística



Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2023

O turismo galego mantén ata outubro a senda do crecemento segundo se constata cos datos feitos públicos hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, que eleva a máis de 6,4 millóns de viaxeiros aloxados nos establecementos turísticos nos 10 primeiros meses do ano que fixeron máis de 12 millóns de noites, o que supón incrementos do 6,5% e do 5,9% respectivamente. Esta situación está a repercutir, ademais, desde o punto de vista económico no sector como indican os índices de rendibilidade hoteleira que están incrementándose un 7%, os datos máis altos desde que hai rexistros.

O bo comportamento da demanda neste período vén como consecuencia dos incrementos rexistrados en nove dos 10 meses, de xeito especial no primeiro semestre, coincidindo coa temporada baixa, con subas do 32% en xaneiro, do 8% en febreiro, do 20% en marzo, do 15% en abril, do 7,5% en maio e do 3,1% en xuño.

No acumulado a outubro Galicia colócase como o primeiro destino do norte peninsular e o sétimo destino máis importante de España situándose por detrás de Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, a Comunidade Valenciana e Madrid.

Neste período de 10 meses o 70% da demanda corresponde ao segmento hoteleiro ?cun 56% para os hoteis e 14% para as pensións– mentres que o 30% restante fica no aloxamento extrahoteleiro, que inclúe aos albergues, cámpings, apartamentos turísticos e turismo rural. Os hoteis rexistran a porcentaxe de ocupación máis alta do conxunto da oferta de aloxamento, cun 48,1% de media no acumulado a outubro.

Neste período o 70% da demanda corresponde ao turismo de ámbito nacional e o mercado internacional absorbe o 30% do total da demanda. O incremento do mercado internacional é de tal magnitude que acada agora en 2023 un máximo histórico de demanda con 3,6 millóns de pernoitas nestes 10 meses.





