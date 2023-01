O tribunal do concurso de ideas para o novo Centro de Asociacionismo de Vigo constitúese para elixir o proxecto que permitirá a reforma do edificio dos xulgados

A delegada territorial da Xunta, Marta Fernández–Tapias, recibiu aos membros do tribunal que terán que dilucidar entre as 29 propostas presentadas

O orzamento estimado para intervir na totalidade do edificio –incluíndo as tres plantas do soto– ascende aos 12,6 millóns de euros

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, recibiu aos membros do xurado do concurso de ideas convocado para o novo Centro de Asociacionismo de Vigo despois de constituirse o tribunal na propia Delegación do Goberno galego na cidade. O grupo seleccionador será o encargado de elixir entre as 29 propostas presentadas o plan que mellor cumpra a finalidade de remodelar o vello edificio dos xulgados.

O desenvolvemento do concurso de ideas e posterior adxudicación do procedemento para a contratación do servizo de redacción do proxecto da obra de rehabilitación do edificio

dos xulgados situado na Rúa Lalín

de Vigo permitirá contar no mes de maio cun anteproxecto que servirá de base para a rehabilitación.

O orzamento estimado para intervir na totalidade do edificio –incluíndo as tres plantas do soto– ascende aos 12,6 millóns de euros.

Todo o proceso lévase a cabo despois de que o Goberno galego e o Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) firmasen un convenio en busca do mellor proxecto. Segundo inclúe o prego de condicións do concurso, o inmoble da rúa Lalín

terá un auditorio con aforo para 400 persoas, unha sala de exposición, 6 salas de reunións, 5 salas de ensaio e 5 salas polivalentes, todas elas para uso por parte das asociacións.

Esta actuación pretende habilitar locais na planta baixa e da primeira e quinta do edificio e a súa cesión a asociacións da cidade. Ademais, tamén se poderán trasladar dependencias administrativas que están a ocupar oficinas alugadas. Os traballos poderían estenderse a outras tres plantas –os 2 sotos e o semisoto– que na actualidade se destinan a aparcamento e zona de arquivos, polo que poderían habilitarse unhas 134 dependencias.

No orzamento de 12,6 millóns inclúense 100.000 euros para os premios do concurso de ideas e máis de 409.000 euros para a redacción do proxecto derivado do concurso e a dirección de obra. Nos orzamentos resérvase un crédito de 3 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando