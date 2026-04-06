Tres incendios activos en Galicia propagados por los fuertes vientos y temperaturas de más de 30 grados

Las fuertes rachas de viento que se registran en Galicia y que han llegado a superar los 90 km/h en Vimianzo (A Coruña) o los 76 km/h en Oia (Pontevedra) complican la extinción y favorecen la propagación de los incendios forestales que afectan a esta hora a las localidades coruñesas de A Laracha y Carballo y a la pontevedresa de Ponteareas. A lo que se suman las altas temperaturas registradas en esta jornada y que han llegado a superar los 30 grados en distintos puntos al sur y noroeste de la Comunidad Autónoma gallega.

El que más preocupa es el de la localidad pontevedresa de Ponteareas en el que arden más de 20 hectáreas y que acaba de obligar a activar el Nivel 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a una zona habitada en el vecino concello de Pazos de Borbén.

Aunque no es el único que se registra a esta hora en distintos puntos al sur y norte de Galicia ya que hay otros dos activos en las localidades coruñesas de Carballo y A Laracha, mientras que los trabajos de extinción lograban sofocar uno de los más llamativos.

El que al mediodía comenzaba muy cerca de la ermita de la Virgen de Chamorro en Ferrol, donde hoy se celebra una popular romería, lo que ha obligado a cortar el acceso de los devotos durante unas horas, aunque finalmente ha quedado extinguido tras el trabajo de los bomberos de la Ciudad departamental.

TAREAS DE EXTINCIÓN DE LOS INCENDIOS ACTIVOS

No ocurre así en el caso de los mencionados incendios de Carballo, A Laracha y Ponteareas donde se mantiene un amplio operativo para intentar sofocarlos, con la complicación de los fuertes vientos y con la esperanza de que las precipitaciones que se anuncian para última hora de esta tarde y la próxima noche puedan ayudar a su total extinción.

En el caso de Carballo, el incendio forestal afecta a la parroquia de Noicela hay un incendio forestal desde las 14,20 horas. Participan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo.

Muy cerca de allí, en A Laracha, está activo un incendio desde las 13,21 horas en la parroquia de Caión. Tampoco hay estimación de superficie afectada por el momento y en las tareas participan dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigadas, dos agentes y una pala.

Por último, Medio Rural informa de que en el tercer incendio en Ponteareas y en el que se ha activado el Nivel 2 de emergencia, el fuego afecta al monte Galleiro en la parroquia de Ribadetea. Está activo desde las 14,47 horas y a primera hora de la tarde ya calcinaba más de 20 hectáreas. Trabajan dos aviones, dos helicópteros, 13 brigadas, siete motobombas, nueve agentes, una pala y un técnico.

Mientras, está controlado desde las 15,39 horas --se inició a las 14,19 horas-- un fuego en Vigo, parroquia de Lavadores. según avanza la agencia Europa Press, afecta a 0,2 hectáreas de monte raso.

A la espera de la evolución en las próximas horas y del trabajo de los medios desplegados, se mira también a la previsión de precipitaciones intermitentes que entran desde el suroeste por unos fuertes vientos que han dejado además temperaturas anormalmente elevadas en este 6 de abril, con máximas que han superado los 31 grados al sur de la comunidad como en Ourense, pero también zonas costeras al norte, como los 31,6ºC registrados en la Torre de Hércules en A Coruña.

MeteoGalicia Captura con las máximas registradas en Galicia este 6 de abril

Unos registros que no se volverán a repetir mañana, martes, ya que se prevé que con la entrada de aire húmedo desde el Atlántico se produzca un descenso pronunciado de las máximas y precipitaciones intermitentes, en algún caso de carácter tormentos, según la previsión que realiza MeteoGalicia.