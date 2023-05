Tres corais de Lugo, Vegadeo e Portugal darán un concerto o sábado na Delegación Territorial da Xunta

O conxunto vocal Lugh, o coro Eo Musical e o Orfeão de Loureiro actuarán a partir das seis e media da tarde no marco do Encontro Coral de Primavera

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 25 de maio de 2023

A Delegación Territorial da Xunta en Lugo acollerá este sábado, 27 de maio, o Encontro Coral de Primavera, no que actuarán o conxunto vocal Lugh (Lugo); o coro Eo Musical de Vegadeo e o Orfeão de Loureiro, de Oliveira de Azeméis (Portugal). O concerto comezará ás seis media da tarde no salón de actos do edificio, con acceso libre.

O conxunto vocal Lugh, fundado no ano 1999 e dirixido por Fernando Gómez Jácome, conta cun amplo repertorio no que figuran pezas de épocas, lugares e estilos moi diversos, con especial protagonismo da música galega. En todos estes anos leva dados máis de 150 concertos en Galicia, no resto de España e algúns en Portugal.

Pola súa banda, o coro vegadense Eo Musical, desde a súa constitución no ano 1981 actuou por toda Asturias, Galicia e León; e na actualidade continúa coa súa actividade polo norte de España baixo a dirección de Álvaro González Cortés.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando