Trenor supervisa as obras de mellora do firme da vía entre Sanguiñal e Tállara, que supuxo un investimento autonómico de case 100.000 €

O Goberno galego asumiu o financiamento e o Concello foi o encargado de executar as obras

A intervención permitiu mellorar o firme do viario de Sanguiñal a Tállara, en case 1 km, unha mostra máis da aposta da Xunta pola mellora das comunicacións do rural

Esta actuación dálle continuidade á executada en 2019 na vía entre Portobravo e Tállara, grazas a un investimento autonómico de 450.000 euros

Lousame (A Coruña), 24 de xaneiro de 2023

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado pola alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, supervisou o resultado as obras de mellora do firme do viario de Sanguiñal a Tállara, que supuxo un investimento autonómico de preto de 100.000 euros.

No que se refire aos compromisos, a Xunta asumiu o financiamento e o Concello foi o encargado da execución da obra.

Este acordo permitiu reforzar o firme nunha lonxitude de case 1 km, entre as interseccións das estradas DP–1104 e DP–1105, para dotar toda a vía dun firme homoxéneo e adaptado ás características reais do tráfico que soporta.

A intervención mellorou o firme do viario de Sanguiñal a Tállara desde a DP–1104 á DP–1105, constituíndo unha mostra máis da aposta da Xunta pola mellora das comunicacións nos municipios máis pequenos e do rural.

As obras consistiron saneo dos puntos máis deteriorados, vertendo unha primeira capa para regularizar o firme e estender, a continuación, unha capa de rodaxe de 5 cm. Foi preciso adaptar á nova rasante os pozos de rexistro e as arquetas, ademais da reposición completa das marcas viarias. Tamén se instalaron bandas sonoras para a redución da velocidade.





