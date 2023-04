Trenor participa no VI Encontro Arteixo Innovación

No acto estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández

Normal 0 21 false false false

Arteixo (A Coruña), 12 de abril de 2023

e a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participaron no VI Encontro Arteixo Innovación.

Trenor puxo en valor o exemplo dos centros educativos de Arteixo que son líderes no emprego das novas tecnoloxías no ámbito escolar, e os seus docentes están recoñecidos a nivel nacional pola súa contribución á innovación do ensino. Neste senso, destacou que “é unha iniciativa que non tería triunfado sen a implicación do alcalde e dous seus predecesores”.

O delegado subliñou que a experiencia nos centros de educativos de Arteixo é o camiño que debemos seguir pero recalcou que “a renovación tecnolóxica nas aulas non ten razón de ser se non está arroupada por

unha profunda e constante renovación pedagóxica enfocada á calidade educativa”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando