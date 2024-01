Trenor participa no acto de nomeamento do exalcalde Teodosio Martino como fillo adoptivo de Ordes

A Coruña, 5 de xaneiro de 2024

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou no acto de nomeamento do exalcalde Teodosio Martino como fillo adoptivo de Ordes. O representante do Goberno autonómico destacou que “ ser fillo adoptivo dun Concello no que pasou a meirande parte da súa vida é, sen dúbida, o xesto de máximo aprecio e respeto”.

Neste senso, puxo en valor que “Teodosio forma parta da historia política deste municipio, tendo contribuído de forma significativa ao seu progreso e modernización, durante os vinte anos á fronte do goberno de Ordes”. Ademais, lembrou que “loitou sempre pola mellora económica e social deste concello e impulsou de forma decidida a Mancomunidade de Ordes, organismo sen o que hoxe non se entende esta comarca”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando