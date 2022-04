Trenor felicita ao colexio Franciscanas polos seus 25 anos ao servizo dos coruñeses

O delegado da Xunta na Coruña participou esta mañá nos actos de celebración do aniversario deste centro educativo da cidade da Coruña

A Coruña, 30 de abril de 2022.–

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou esta mañá no acto de celebración do 125 aniversario do colexio concertado Sagrado Corazón Franciscanas. Na súa intervención felicitou a toda a súa comunidade educativa pola súa capacidade de superación constante e subliñou que “

A Coruña creza en entidades centenarias é un síntoma de que é unha cidade consolidada, con soleira, rica en tradicións e respectuosa co seu tecido social”.

