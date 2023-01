Trenor entrega os recoñecementos aos socios de honra da Biblioteca Miguel González Garcés con motivo da celebración do Día do Usuario/a

Esta biblioteca autonómica conta con máis de 6.000 socios e no ano 2022 levou a cabo máis de 135.000 préstamos

Os libros máis demandados en lingua castelá foron ‘El porqué de los mapas’, ‘Reina Roja’ e ‘La música en los huesos’ e en lingua galega ‘Virtudes’, ‘A afogada’ e ‘Golpes de Luz’

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou esta tarde na entrega de recoñecementos aos socios de honra infantís da Biblioteca Pública Miguel González Garcés, por ser os nenos que máis préstamos realizaron o ano pasado nas distintas franxas de idade. En total, entregáronse catro diplomas e libros como agasallos.

con motivo da celebración do Día do Usuario/a das Bibliotecas, que tamén incluíu a organización de diversas iniciativas dirixidas a todos os públicos para promover a celebración desta data. Visitas guiadas para coñecer os servizos que ofrece cada centro, obradoiros, contacontos, recoñecementos para os lectores máis activos e agasallos para as persoas que se acheguen este mércores ata as bibliotecas da Xunta.

O delegado da Xunta destacou o importante papel dinamizador da Biblioteca Pública Miguel González Garcés na cidade da Coruña como un dos principais centros de lectura e de préstamos de libros. Concretamente, este centro conta con máis de 6.000 usuarios e o ano pasado realizaronse máis de 135.000 préstamos.

Os libros máis demandados en lingua castelá foron El porqué de los mapas, de Eduard Dalmau; Reina Roja, de Juan Gómez–Jurado e La música en los huesos de Nagore Suárez e en lingua galega Virtudes, de Xesús Fraga; A afogada de Rocío Leira e Golpes de Luz, de Ledicia Costas.

