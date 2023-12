Trenor entrega os dous Premios Impulsa. Fomentando o emprendemento

O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, participou na entrega dos dous premios do

proxecto Impulsa. Fomentando o emprendemento, que suporá que os dous gañadores, atendidos pola Rede de polos de

emprendemento e apoio ao emprego, conten cun espazo para vender os seus produtos no Coruña The Style Outlets de Culleredo durante a época do Nadal.

Trenor lembrou que tan só na provincia da Coruña xa se ten prestado asesoramento a máis de 300 persoas con máis dun milleiro de sesións de tutorización, o que supón un terzo do acadado no conxunto da Rede que conta neste momento con 12 polos activos,

Cómpre engadir que as dez persoas emprendedoras quer participaron no proxecto do recinto comercial, das que dúas resultaron gañadoras, pertencen ás catro provincias e destacan polos seus produtos artesáns téxtiles, gastronómicos ou relacionados cos complementos.





