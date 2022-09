Trenor destaca a mellora da seguridade tras o investimento dun millón de euros na estrada AC-423 que une Agrilloi e Ponteceso, en Cabana de Bergantiños

A actuación contou cun investimento da Xunta de máis de 1 millón de euros e levouse a cabo na estrada que conecta coa autovía da Costa da Morte, no treito entre os puntos quilométricos 0 e 5+350

A intervención incluíu a mellora do firme no tramo, a rectificación de curvas de radio reducido e a execución de tres treitos de sendas peonís



O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíños, e polo xefe territorial de Infraestruturas, José Antonio López, supervisaron o remate das obras

da 1ª fase de acondicionamento da estrada AC–423, que une Agrilloi e Ponteceso, en Cabana de Bergantiños.

Os traballos supuxeron un investimento de máis de 1 millón de euros. Trenor destacou que este tipo de actuacións

incluídas no Plan de Reforzos de firme teñen como principal obxectivo conservar as estradas autonómicas e investir na súa mellora co fin de garantir a seguridade dos cidadáns e mellorar os servizos e a calidade de vida de todos os galegos. Neste senso, destacou que despois destas actuacións contamos cunha estrada máis segura e máis cómoda para os vehículos que transitan por esta vía que conta cunha gran afluencia de tráfico.

levouse a cabo na estrada que conecta coa autovía da Costa da Morte, no treito comprendido entre os puntos quilométricos 0 e 5+350.

Trátase da 1ª fase de acondicionamento dun treito de 5,3 km da estrada autonómica AC–423, na que se mellorou o firme naqueles treitos que presentaban deterioros, estendendo unha nova capa de rodadura no ámbito da actuación.

Tamén se rectificaron as curvas con radio reducido –aquelas cun radio inferior aos 50 metros– nun treito aproximado de medio quilómetro.

Trenor destacou que a actuación tamén contemplou a execución de tres treitos de sendas en distintos puntos da estrada: un total de 1,4 km de itinerarios peonís que agora conectan cos que xa hai na actualidade, para favorecer os desprazamentos a pé.

Ademais, colocáronse varandas de protección nos lugares onde hai maiores desniveis e renovouse unha marquesiña deteriorada, para garantir o acubillo e protección dos usuarios do bus.

O delegado da Xunta recalcou que como actuacións complementarias, levouse a cabo unha mellora importante na sinalización, nos elementos de balizamento e defensa.





