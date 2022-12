Trenor anima as familias coruñesas a desfrutar do espectáculo “Inventio” que chegará á coruña o 13 e 14 de xaneiro da man do Xacobeo

O delegado da Xunta destacou que este espectáculo de gran formato bota man da maxia, a danza e o circo para colocar o Camiño de Santiago como eixo vertebrador da identidade cultural galega

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor

presentou este martes o espectáculo “Inventio”, unha aposta vangardista en gran formato que bota man da maxia, a danza e o circo para colocar o Camiño de Santiago como eixo vertebrador da identidade cultural galega.

A proposta –un proxecto da promotora Thinking Up Events, da Xunta de Galicia a través do Xacobeo e da Fundación la Caixa– consiste nun espectáculo versátil e misceláneo que suma tradición e vangarda e que se inspira, por unha banda, na cultura tradicional galega, e que por outra asume as máis audaces propostas do audiovisual e dos autores máis avanzados do panorama internacional.

“Gracias a esta iniciativa o Camiño e a cultura galega viaxarán a través dun espectáculo apto para público familiar e adulto no que

reborda o humor, o misterio e a fantas

a, e no que conviven a comedia e o drama, a danza, o ilusionismo e as artes circenses

Trenor estivo acompañado no acto por Susan Santos,

responsable territorial en Galicia da Fundación “la Caixa

, e por Martín Varela, director creativo de Inventio e portavoz de Thinking Up Events. Ademais, a presentación contou cun grupo de alumnos do CEIP da Curros Enríquez.

O representante do Goberno galego chamou a atención sobre o feito de que a proposta non se basea, como é habitual, na tradición histórica do Camiño, senón que pón os ollos nas súas futuras pegadas, “avanzando que o fenómeno xacobeo seguirá marcando a identidade cultural galega das vindeiras xeracións”.

Esta proposta escénica de gran formato concibida para público familiar brindará un total de dos funcións no

Teatro Colón entre o venres 13 e o sábado 14 de xaneiro.



. Ademais, hai desconto para os usuarios do Carné Xove e os menores de dous anos non pagan se non ocupen butaca.

Desde a súa estrea en Ferrol, o espectáculo está a desenvolver unha intensa xira que xa recalou en Santiago, Salamanca, Lugo, Pontevedra e Ourense, e que vai chegar a Bilbao (29–30 decembro), Vigo (3–4 xaneiro 2023) e A Coruña (13–14 xaneiro).

“Cunha atmosfera máxica e unha posta en escena vangardista, Inventio recupera a paisaxe, os costumes, a música, a arte ou a arquitectura de Galicia nun espectáculo delicado e cegador, de busca e descubrimento. É un camiño de regreso á sensibilidade a partir da tradición e a modernidade”, sinalou Martín Varela.



Para materializar esta ambiciosa proposta escénica, conta cun numeroso equipo creativo e artístico formado por máis de 40 persoas, entre elas seis bailaríns e seis artistas circenses. Na dirección atópase o mago Martín Varela, que tamén exerce de guía do espectáculo.

Dirección artística e musical

Como responsable da dramaturxia figura José L. Prieto e na dirección artística está Suso Montero. A dirección de maxia recae sobre os ilusionistas Fani Triana e Martín Camiña e a de circo en Jorge Miquel. A dirección musical leva o selo de José Trincado 'Triki' e o ballet e as coreografías son unha creación de Mercedes Suárez.

Completan o equipo Alberto Casas no deseño de iluminación e Conchi Silvent na dirección de vestiario.

unha iniciativa da promotora galega Thinking Up Events, da Xunta de Galicia a través do programa Xacobeo 21–22 e mais da Fundación 'la Caixa', e conta tamén co apoio de Sargadelos.





