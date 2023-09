Trenor anima á cidadanía a participar no Festival Mar de Mares que acolle A Coruña e no que a Xunta pon en valor os produtos pesqueiros galegos

O delegado territorial destacou o importante esforzo do Goberno autonómico para difundir os produtos da artesanía e da industria alimentaria mariñeiras a través do Mercado do Mar que terá lugar esta fin de semana no Parrote

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor,

participou esta mañá na apertura da décima edición do Festival Mar de Mares–que terá lugar ata o próximo domingo– coa inauguración da exposición A Coruña eterna. Historia Visual I. Trenor destacou na súa intervención o importante papel de vixilancia, pedagoxía e reivindicación que xoga o certame. Neste senso, recalcou que “só na Coruña podería ter lugar un festival coma este. A nosa cidade é o escenario ideal para reivindicar o mar como un dos grandes motores económicos, culturais e de lecer de Galicia”.

Trenor destacou que nesta décima edición “a cidade converterase un ano máis na capital dos océanos, xa que é o mellor escenario para a celebración deste amplo programa con varias actividades que teñen como obxectivo concienciar á cidadanía sobre a importancia da protección dos nosos ecosistemas mariños”.

No festival de 2023 a Xunta de Galicia fai un importante esforzo por dar a coñecer e poñer en valor os produtos da artesanía e da industria alimentaria ligada ao mar a través do Mercado do Mar, que volve ao Parrote. Este evento terá lugar o sábado 23 e o domingo 24 de setembro e permitirá degustar os mellores produtos mariños de Galicia nun ambiente festivo e cheo de sorpresas.

O delegado da Xunta recalcou para finalizar que “a través da campaña GALICIA SABE A MAR e da marca pescadeRías estamos a realizar unha intensa promoción do consumo de produtos do mar frescos e en conserva”. “Estas dúas accións –subliñou– son a nosa forma de devolverlle ao sector todo o que nos dá: traballo, esforzo e sacrificio. Son, en definitiva, amor ao mar de Galicia”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando