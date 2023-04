Trenor anima aos mozos de Santiago a solicitar praza nos campamentos e nos campos de voluntariado da Campaña de Verán 2023

As familias, as mozas e os mozos interesados en participar nun campamento teñen ata o 2 de maio para presentar a solicitude de praza

Pola súa banda, os que opten a un campo de voluntariado poden consultar as bases na páxina web de Xuventude

A programación estival deste ano, que leva por título ‘O verán que sempre vas lembrar’ ofrece 3.479 prazas na provincia da Coruña entre campamentos, campos de voluntariado, minicampamentos e outras propostas

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2023

O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, visitou, esta mañá o Centro Superior de Hostelería de Galicia que acollerá de novo un campamento de verán dentro da programación da Campaña de Verán da Xunta de Galicia. Este centro ofertará ao longo do verán 60 prazas baixo o lema O sabor do verán.

Trenor indicou que o Goberno galego está a ultimar os preparativos necesarios para que a mocidade desfrute do verán e lembrou que o prazo para solicitar os campamentos remata o 2 de maio.

Por outra banda, as bases que regulan a oferta de prazas nos campos de voluntariado poden consultarse na páxina

A campaña de verán deste ano ten como lema

‘O verán que sempre vas lembrar’

e contará cun total de 11.200 prazas para mozas e mozos entre os 9 e os 30 anos de idade en campamentos, campos de voluntariado (en Galicia, noutras Comunidades Autónomas e no estranxeiro), minicampamentos e outras propostas. En total, a Xunta pon a disposición da xente nova 36 instalacións para o desenvolvemento dos campamentos e 46 campos de voluntariado, incluídas as cinco quendas das Cíes.

informou que no caso da provincia da Coruña a oferta de prazas é de 3.479, no caso dos campamentos nos concellos de Sada, Bergondo, Melide, Porto do Son, Boiro, Vilasantar, Sobrado dos Monxes, Ponteceso, Cabana de Bergantiños e Santiago. Os campos de voluntariado están previstos en Boiro , Serra de Outes, Mesía, Vedra–Boqueixón, A Laracha, Rois, Ribeira, Coirós, Vilasantar, Boimorto, Ponteceso e Santa Comba.

Entre as novidades do programa destaca un novo campo de voluntariado en Santa Comba, . Ademais, recupéranse os intercambios con Madrid e Cantabria e se pon en marcha un novo en Castela–A Mancha.

As solicitudes para os campamentos e os campos de voluntariado presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, ben a través da

sede electrónica da Xunta de Galicia

para o caso dos campamentos, ou ben mediante formulario en liña na páxina de Xuventude no segundo caso.





