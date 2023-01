Trenor anima aos Concellos de Santiago a solicitar as axudas para apoiar a mellora de infraestruturas municipais cunha dotación de 3,5 M€

A orde para o exercicio 2023 vai dirixida a concellos con menos de 30.000 habitantes e ten aberta a convocatoria ata o 20 de febreiro

A través dela colabórase en actuacións relacionadas coas redes de luz pública, a pavimentación de camiños, os parques infantís e nos edificios ou dependencias vinculados á prestación de servizos municipais

Vedra (A Coruña), 25 de xaneiro de 2023

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde de Vedra, Carlos Martínez, visitou o Concello para coñecer as melloras realizadas neste municipio ao abeiro da orde para a creación ou mellora de infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Concretamente supervisaron as obras de mellora levadas a cabo na escola unitaria San Fins de Sales.

No percorrido,Trenor anunciou que o pasado xoves 19 xaneiro publicouse no Diario Oficial de Galicia a convocatoria correspondente a 2023, que mantén o orzamento de 3,5M? no marco do compromiso do Goberno galego coas administracións locais.

Segundo explicou, a través desta liña de axudas a Xunta colabora cos concellos nas obras relacionadas coas redes de luz pública, a pavimentación de camiños e os parques infantís, así como as executadas nos edificios ou dependencias municipais. Neste último caso, inclúese tamén como gastos subvencionables a adquisición de equipamento, como mobiliario e material informático ou audiovisual. O financiamento pode chegar a cubrir ata o 80% do presuposto do proxecto.

A medida vai dirixida aos concellos que teñan menos de 30.000 habitantes de acordo coas cifras oficiais do padrón municipal e poderán optar a ela de xeito individual ou mediante asociacións ou agrupacións. Cada concello pode presentar ata dúas solicitudes, sempre que unha sexa de xeito individual e outra conxunta e para actuacións diferentes. Deberán corresponderse cun único proxecto, que pode abranguer varias actuacións, no caso de solicitudes individuais de concellos. A partir da publicación da orde, os potenciais beneficiarios disporán dun mes, ata o 20 de febreiro, para enviar as solicitudes.

Trenor sinalou que no concello de Vedra a Xunta destinou máis de 27.000 euros para a mellora do da escola unitaria San Fins de Sales, ao abeiro desta liña de axudas e a obra cun orzamento de máis de 39.000 euros.

O representante do Goberno galego lembrou que na comarca de Santiago no 2022 realizáronse actuacións con estes apoios da orde de Infraestruturas nos concellos de Arzúa, Rois, Boimorto, Ordes, Oroso, Vedra, Frades e Trazo por un importe de máis de 316.000 euros cuxos orzamentos ascenden a máis de 510.000 euros.





