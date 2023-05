Trenor anima aos concellos e ás asociacións de praceiros a solicitar o programa de axudas de 4,6 M€ para potenciar a calidade das prazas de abastos

O delegado apuntou que os apoios para os concellos, que poden alcanzar os 221.000 euros, céntranse na mellora das instalacións, os servizos para a clientela, o equipamento comercial e a eficiencia enerxética

No caso das asociacións e federacións de comerciantes, con axudas máximas de ata 11.200 ? e 38.400 ? respectivamente, incentívase a posta en marcha de accións de dinamización comercial e fidelización da clientela, entre outros

Trenor destaca o papel da praza de Padrón como motor do comercio local, así como a profesionalidade dos seus traballadores e a variedade de produtos á venda

informou hoxe nunha visita ao mercado de Padrón, acompañado polo alcalde, Antonio Fernández e polos representantes

da asociación de profesionais da praza de abastos de Padrón

de que está aberta a nova convocatoria de axudas para o impulso dunha Rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización das prazas de abastos. Con este programa, ao que a Xunta de Galicia destina 4,6 millóns de euros, búscase apoiar máis dunha vintena de municipios, así como arredor de 18 asociacións e federacións de praceiros.

Durante a visita Trenor salientou o papel do mercado de Padrón como motor do comercio local e destacou a calidade e a variedade dos seus produtos e a profesionalidade dos profesionais que nela traballan. Neste sentido, apuntou que o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de maio. Con estas axudas búscase potenciar as prazas de abastos atendendo ás necesidades tanto dos comerciantes como das persoas consumidoras.

Así, entre os principais obxectivos atópanse aproveitar a situación estratéxica dos mercados e potenciar estes espazos como o mellor escaparate do produto galego de calidade, vinculándoos ao entorno no que se integran, ao produto local e a valores como a sustentabilidade, a protección do medio ambiente e o trato personalizado. Do mesmo xeito, búscase mellorar a súa accesibilidade, acadar a súa modernización e dixitalización e incrementar os servizos que se prestan á clientela.

No caso dos concellos, os apoios céntranse na mellora das instalacións, dos servizos para a clientela, o equipamento comercial e a eficiencia enerxética

As axudas poden alcanzar os 221.000 euros para os mercados que non contan aínda co selo de Mercado Excelente, e de ata 181.000 euros no caso de mercados que xa contan con este distintivo. Os apoios chegan ata o 80 % do investimento subvencionable, dependendo do tipo de actuación a desenvolver.

Entre as distintas actuacións subvencionables atópanse, segundo o tipo de beneficiario, desde accións de

n para os praceiros a rehabilitaci

n de postos e a adquisición de equipamento persoal para os praceiros coa imaxe corporativa do mercado, a posta en marcha de aparcadoiros, plans de xestión de residuos ou a habilitación de postos para garantir o grao de diversificación da oferta. Tamén se apoiará a adquisición e instalación de equipos de frío industrial e de mostradores, vitrinas, taquillas e expositores refrixerados, ou sistema de iluminación enerxeticamente eficientes e portas de acceso de apertura e peche automáticos.

No caso das asociacións de prazas de abastos e mercados, con axudas máximas de ata 11.200 ?, apoiarase o mantemento dos marketplaces; a dinamización comercial; actuacións de fidelización da clientela, como a loxística e–commerce ou as aplicacións móbiles con puntos de desconto ou similares; o equipamento persoal dos praceiros coa imaxe común e corporativa do mercado e o equipamento dos postos; e o funcionamento das unidades xerenciais. No que respecta ás federacións, poderán obter axudas de ata 38.400 euros, que se centrarán no mantemento dos marketplaces e nas accións de dinamización comercial.

Normal 0 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando