Tradición e modernidade conviven nos Pendellos de Agolada mañá, na última xornada do Corazón da Artesanía

A música electrónica de DJ Set amenizará a sesión vermú de mañá domingo a partir das 13:00 horas, mentres que a agrupación folclórica Cantigas e Agarimos serán os encargados da pechar a programación musical a partir das 19:00 horas

Entre as actividades de Artesanía no Prato atópanse os showcookings do chef Javier Rodríguez Ponte “Taky” ao mediodía e os talleres Servizo Perfecto by Estrella Galicia, programados para a tarde

O C orazón da Artesanía. IX Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia , organizado pola Xunta de Galicia, continúa a ser un referente como punto de encontro de tradición e modernidade, como plataforma de posta en valor dos nosos oficios artesanais ? especialmente dos máis tradicionais ? e como espazo de interrelación entre a Artesanía de Galicia e outras disciplinas. Mañá domingo, na última das xornadas desta novena edición destacan as propostas de música electrónica de Aparato DJ Set da sesión vermú e a música tradicional de Cantigas e Agarimos xa pola tarde.

A electrónica de vangarda é o fío condutor das actuacións de Aparato DJ Set, que amenizará a sesión vermú Lodeiros a partir das 13:00 horas. DJ SET é moito máis que unha selección de boa música, hai experimentación, innovación, interacción, mash–up e remixes en directo para que o público non pare de bailar.

A última das actuacións musicais programadas correrá a cargo de Cantigas e Agarimos, de Santiago de Compostela, que terá lugar o domingo a partir das 19:00 horas, na Praza do Concello. Cantigas e Agarimos é unha das agrupacións máis antigas dedicadas ao folclore galego, fundada no ano 1921, e dedicada á recuperación, conservación e transmisión dalgunhas das formas da nosa cultura tradicional, como son as cantigas, a música, o baile e os traxes populares, colaborando deste xeito, á consolidación da identidade cultural de Galicia. A través das súas seccións: coro, instrumental, grupo de baile e pandeireteiras (e antigamente grupo teatral), Cantigas e Agarimos non deixou nunca de ocupar postos privilexiados nos eidos do folclore.

As actividades da iniciativa Artesanía no Prato para a última xornada do Corazón da Artesanía están protagonizadas polo chef Javier Rodríguez Ponte “Taky”, do Catering Boketé (Cambre), que se encargará de dous showcookings ás 13:30 e ás 15:00 horas.

Taky inicia a súa andaina no mundo da cociña no Centro Superior de Hostalaría de Galicia no que se formou. Realizou prácticas de aprendizaxe nos mellores restaurantes: Casa Pardo (A Coruña), El Bulli (Roses), Akelarre, Arzak (San Sebastián), Hotel Savoy (Londres) e sobre todo Zuberoa (Oiartzun), que Taky sinala sempre como a experiencia que máis o marcou. Foi xefe de cociña no Restaurante Praia Club (A Coruña), Executive Sous Chef na Taberna del Alabardero en Washington DC e actualmente exerce de xefe de cociña no Catering Boketé na Coruña. Tres veces Campión de Galicia de Cociñeiros (1996, 1998 e 2000) alzouse co Campionato de España de Cociñeiros no ano 2000 e participou no Campionato Mundial de Cociña Bocuse D’or en 2001. Taky é membro fundador do Grupo Nove, chef executivo da IXP Tenreira Galega e participa asiduamente en feiras, eventos e actividades para promover os produtos galegos.

A programación gastronómica do domingo complétase cos Obradoiros Servizo Perfecto by Estrella Galicia, ás 18:00 e ás 19:00 horas, a cargo de Gustavo Rey, Campión Nacional Beermaster Estrella Galicia. Gustavo Rey chega ao mundo da hostalería en 2008, por necesidade, comezando esta andaina no Ribeira de Fefiñáns, e remata quedándose detrás da barra por paixón. O cambadés atopou neste sector a oportunidade de combinar a bandexa coa súa outra vocación, a música. Experto universitario en Xestión Cultural pola USC, músico e hostaleiro con máis de 14 anos de experiencia, Gustavo rexenta o café cultural O Encontro (Ribadumia, 2013) e a sala de concertos Krazzy Kray (Cambados, 2018). Neles desenvolve unha especial maridaxe entre cervexa e cultura para ofertar cada semana propostas artísticas regadas polas mellores cañas do estado. Así o testifican os seus logros nos campionatos de tiraxe de cervexa organizados por Estrella Galicia: Campión galego en 2016, Subcampión galego en 2018, Subcampión nacional en 2018, e campión tanto galego como nacional no ano 2022.

No Corazón da Artesanía. IX Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia participan 57 artesáns de 27 oficios diferentes e 31 expositores de produtos de alimentación, en horario de 11:30 a 21:30 horas. Na programación inclúense cursos de formación especializada para artesáns e outros profesionais, así como diferentes talleres abertos para todos os públicos que lle permitirán aos asistentes iniciarse nos oficios artesanais.

Os cursos especializados, para os que se requiría inscrición previa, estarán impartidos polo mestre artesán do coiro José Luis Bazán (Ubrique, Cádiz), Premio Nacional de Artesanía 2021, pola cesteira Simone Simons (Chelva, Valencia), pola xoieira Jose Castro, de Noroeste Obradoiro (Santiago de Compostela), pola tecedeira Logaro (Ourense) e pola artesá especializada no bordado ao aire Zeltia ao aire (A Coruña).

Os visitantes poderán ver demostracións de oficios tradicionais e participar nos obradoiros abertos para todos os públicos que están programados en horario de 11:30 a 14:00 e de 16:00 a 21:30 horas.

O artesán Jorge Bellón (Cedeira) encargarase de impartir un obradoiro de elaboración de Sanandresiños con miga de pan, a cesteira Idoia Cuesta (Outeiro de Rei) ? Premio Artesanía de Galicia 2021 ? dirixirá un proxecto de cestería colaborativa, o artesán Guillermo Silvent (Caldas de Reis) encargarase dun obradoiro de remate de xoguetes de madeira, a Asociación Galega da Cerámica e outras Artesanías (Gondomar) impartirá obradoiros de iniciación ao torno cerámico, a artesá Marina Seoane ensinará os asistentes a facer un tapiz conxunto, e os artesáns María José Martínez e Jose Antonio Carrera (Vigo) amosarán a traballar nunha máquina tricotosa circular.

