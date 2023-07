O Trad Fest celebrará a música de raíz con 14 artistas referentes en Galicia e no ámbito internacional co apoio da Xunta

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais participa na presentación deste festival que repartirá a súa actividade o domingo 30 entre a praza da Quintana e o parque de Bonaval de Santiago de Compostela

O cartel inclúe as voces consolidadas de Verónica Codesal, Xurxo Fernandes ou Xoán Curiel xunto a proxectos incipientes como Mondra ou De Ninghures, incluídos na aceleradora musical ‘Sonemerxente’ da Xunta e a Fundación Paideia

Trad Fest encherá o próximo domingo a praza da Quintana e o parque de Bonaval de Santiago de Compostela cunha selección de voces da música de raíz dos panoramas galego e internacional. O festival, que conta co apoio da Xunta, inclúe na súa programación obradoiros, ruadas, espazos gastronómicos e unha feira de artesanía e un cartel musical con artistas como Xurxo Fernandes, Xoán Curiel ou Verónica Codesal para brindarlle ao público máis de 12 horas ininterrompidas de música, baile, tradición e vangarda.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participou hoxe na presentación do Trad Fest 2023 xunto ao seu director artístico, Vítor Belho, a artista Verónica Codesal e a representación do Concello de Santiago, xa que o encontro se programa no marco das Festas do Apóstolo.

Sutil, na súa intervención, definiu este festival como “unha celebración colectiva” cun espírito “singular e festeiro” arredor da música tradicional galega que, neste 2023, súmase á axenda global de 2500 actividades culturais que a Xunta está a impulsar ao longo do verán baixo o lema conxunto de A Cultura galega é un culturON .

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, ademais, subliñou o nivel artístico de cada edición do Trad Fest. Nesta liña, lembrou a participación durante a edición do ano pasado do grupo Trilitrate que agora, neste 2023, acadou o fito de entrar na selección oficial para o escenario local Atlantic Connections do vindeiro Womex, o maior encontro internacional de música de raíz, que se celebrará na Coruña en outubro co apoio da Xunta.

Ao respecto da gran calidade do programa do TradFest para este ano, o director de Industrias Culturais da Xunta destacou o concerto na Quintana ás 21,30 horas de Verónica Codesal, cantante galega nacida en Bélxica ben coñecida por ser a voz da banda belga que ficou en segunda posición na Eurovisión de 2003, e as actuacións de Mondra e De Ninghures, integrantes de Sonemerxente , a aceleradora de proxectos musicais que desenvolve a Consellería de Cultura xunto á Fundación Paideia, e que actuarán en Bonaval ás 19,45 horas e ás 20,45 horas, respectivamente.

A presenza galega do programa desta edición do Trad Fest inclúe tamén a Xurxo Fernandes, quen actuará tras Codesal na Quintana ás 23,15 horas; Xoán Curiel, que tocará na igrexa de Bonaval ás 13,15 horas;

que ofrecerá os seus temas ás 13,30 horas. no Palco Porta da Música

na contorna da escultura de Eduardo Chillida en Bonaval

, grupo que percorrerá o seu repertorio ás 15,00 horas no mesmo espazo;

, que se atopará co seu público ás 17,45 horas no Palco dos Arcos, e o Sindicato do Folcore, que xa actuará ás 12,30 horas do mediodía nese mesmo escenario.

A representación do país complétase con Alba María, quen impartirá dos obradoiros de regueifa ás 11.30 horas e ás 17,00 horas; cos Enxebres de San Lázaro, que se encargarán de encabezar dúas ruadas ás 12.30 e ás 16.00, e co dúo conformado por David Bellas e Iván Abal, que dará a coñecer ás 18,00 na igrexa de Bonaval as súas novas composicións para gaita e zanfona.

O panorama internacional do Trad Fest inclúe as actuacións na Porta da Música de Mastika (18,45 horas), proxecto internacional de músicos afincados en Barcelona; Neizh (16.45), cuarteto bretón liderado por Eliaz Le Bot ao saxo e Sterenn Toscer á voz e ao violín, e Duplex (16.00), dúo belga conformado por Damien Chierici e Didier Laloy, coñecido este último por contribuír internacionalmente co rexurdir do acordeón diatónico.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando