Un total de 16 obradoiros de artesanía forman parte da guía Homo Faber da excelencia da artesanía europea

?Profesionais galegos especializados na cerámica, na madeira, no coiro, na iluminación, no téxtil e na elaboración de zocos atópanse entre as recomendacións desta guía que impulsa a Fundación Michelangelo para a Creatividade e a Artesanía

?A Homo Faber é unha plataforma que propón descubrir Europa a través da visita aos espazos de traballo dos artesáns, galerías, museos e experiencias vinculadas á artesanía de alta calidade

?O obradoiro de coiro de Santiago Besteiro (Monterroso) está presente nunha das exposicións que integran o evento internacional Homo Faber, que se celebra en Venecia ata o 1 de maio

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2022.–

Un total de 16 obradoiros da marca Artesanía de Galicia forman parte xa das recomendacións da guía Homo Faber, unha plataforma online que selecciona a excelencia da artesanía de toda Europa. Nesta guía pódense descubrir os mellores artesáns de cada país europeo, así como artistas, tendas, museos, galerías, talentos emerxentes e experiencias vinculadas á artesanía de alta calidade.

é unha plataforma que propón descubrir Europa a través da visita aos espazos de traballo dos artesáns, galerías, museos e experiencias vinculadas á artesanía de alta calidade. Os artesáns que aparecen nesta guía están recomendados pola Fundación Michelangelo para a Creatividade e a Artesanía e por membros da súa rede internacional ou embaixadores designados, persoas ou institucións de referencia vinculadas aos ámbitos da artesanía, da creatividade e do deseño, como é o caso do interiorista Tomás Alía ou de Fundesarte, en España.

Ata o momento, os obradoiros de Artesanía de Galicia que forman parte desta guía online de recomendacións de artesanía europea son a cesteira Idoia Cuesta (Outeiro de Rei), recoñecida co Premio Artesanía de Galicia 2021, co Premio de Artesanía Contemporánea 2021 da Asociación SacCo e co Premio Produto nos Premios Nacionais de Artesanía 2014; o ebanista Frank Buschmann (Corcubión), Premio Artesanía de Galicia 2019 e Premio Antón Fraguas da Deputación da Coruña, na categoría de artesanía tradicional; a zoqueira Elena Ferro (Vila de Cruces), do obradoiro Eferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 e Premio de Artesanía Antón Fraguas 2010, na categoría de Artesanía contemporánea; a ceramista Ana Tenorio, do obradoiro Witchneeds (Vigo), Premio Artesanía de Galicia 2018; o Obradoiro de Gaitas Seivane (Cambre), galardoado co Premio Traxectoria 2021 nos Premios Artesanía de Galicia, co Premio Nacional de Artesanía 2013 e coa Medalla Castelao 2014; a ceramista Paula Ojea de Ojea Studio (Vigo), Premio Produto nos Premios Nacionais de Artesanía 2019 e Premio Bolsa Eloy Gesto nos Premios Artesanía de Galicia 2017; a artesá Mercedes Vicente (Brión) especializada en esculturas téxtiles, finalista do Loewe Craft Prize 2018; a ceramista Loaira Pérez, do obradoiro Raposiñas (A Pobra do Caramiñal), Premio Bolsa Eloy Gesto 2020 nos Premios Artesanía de Galicia; o obradoiro de coiro Santiago Besteiro (Monterroso), finalista dos Premios Artesanía de Galicia 2020 e 2021; a tecedeira Inés Rodríguez, do obradoiro Rir&Co Deseño Textil (Allariz), gañadora do I Certame de Materiais Innovadores de Galicia, na categoría Artesanal, e do 2º Premio de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación; o obradoiro especializado en iluminación Lago:Monroy (Nigrán); o obradoiro de tecido en baixo lizo Belategui Regueiro (Cambre); o ceramista Nano Unzueta, do taller Cerámica Unzueta (Brión), o obradoiro Lorenzo Design (Santiago de Compostela), de obxectos de madeira enfocado á gastronomía; a ceramista Laura Delgado (Cambre); e Sonia Degerónimo, do obradoiro Degerónimo (Santiago de Compostela), especializado na creación de obxectos con corda de algodón.

A Fundación Michelangelo organiza tamén a segunda edición do evento Homo Faber, unha exposición internacional que promove o talento artesanal e que está aberto ao público ata o 1 de maio en Venecia. Baixo o título Tesouros vivos de Europa e Xapón amósanse 15 exposicións de artesanía que permiten descubrir a conexión entre Europa a Xapón.

O obradoiro de coiro de Santiago Besteiro é un dos participantes nunha desas mostras, Next of Europe, a través de Domus, unha peza decorativa elaborada en coiro e granito coa que xa resultou finalista do Premio Europeo de Artesanía 2021.

O evento complétase cunha ampla variedade de materiais, técnicas e habilidades a través de demostracións en vivo, experiencias dixitais e visitas a talleres artesanais.





