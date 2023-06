Un total de 639 alumnos de bacharelato realizarán estadías lingüísticas no estranxeiro este verán

O obxectivo é que os estudantes galegos melloren as súas competencias idiomáticas en inglés, francés, portugués e alemán

A actividade, enmarcada na Estratexia Edulingüe 2030, inclúe unha axuda da Xunta para sufragar ata o 87% do custo destas estancias



Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2023

A Xunta de Galicia vén de publicar a resolución coas listaxes definitivas de persoas seleccionadas e suplentes da convocatoria de axudas para a realización de actividades lingüísticas no estranxeiro destinadas a alumnado de Bacharelato. Son un total de 639 alumnos os que participarán (372 de 1º curso e o restante de 2º de Bacharelato) nestas estadías co fin de mellorar as súas competencias nos idiomas inglés, francés, portugués e alemán.

Os estudantes seleccionados disporá de tres semanas en réxime residencial ou familiar en Reino Unido, Francia, Portugal, Canadá e Alemaña en agosto. A partir deste momento, o alumnado seleccionado deberá entregar a documentación correspondente seguindo as indicacións dadas na resolución. As prazas en cada modalidade son as que se inclúen na seguinte táboa:

