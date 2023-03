Un total de 180 persoas poderán beneficiarse dos tres novos cursos de mariñeiro pescador que convoca a Xunta de Galicia na modalidade ‘online’

Cada curso será tutelado por unha das tres escolas de ensino náutico–pesqueiro dependentes da Consellería do Mar e o período de prematrícula está aberto ata as 15:00 horas do próximo 14 de abril

Ofértanse 60 prazas por centro, a formación será entre o 16 de maio e o 23 de xuño de 2023 e a súa duración é de 50 horas



Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2022

A Consellería do Mar vén de convocar tres novos cursos de mariñeiro/a pescador/a na modalidade online que terán lugar entre o 16 de maio e o 23 de xuño deste ano cunha duración de 50 horas e dos que se poderán beneficiar un total de 180 persoas. Cada unha destas accións formativas estará titorizada por unha das tres escolas de ensino náutico–pesqueiro da Consellería, a Escola Oficial Náutico–Pesqueira de Ferrol, a Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira e o Instituto Politécnico Marítimo–Pesqueiro do Atlántico de Vigo.

O período de preinscrición para estes cursos, que contan con 60 prazas cada un, está aberto ata as 15:00 horas do próximo 14 de abril. Para realizar esta prematrícula será necesaria a identificación mediante o sistema de usuario e clave Chave365 ou un certificado electrónico. Toda a información sobre esta oferta formativa pode consultarse no

apartado de teleformación

Os 60 admitidos en cada curso deberán matricularse no centro de ensino correspondente nun prazo de 10 días naturais a partir do día seguinte á publicación da listaxe provisional de admitidos no mesmo apartado no que se fixo a prematrícula. Pode consultarse a documentación precisa para facelo no Anexo II da

orde

pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a obtención das titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na comunidade.

Unha vez que remate o curso en liña realizarase un exame final de xeito presencial en cada un dos centros dependentes da Consellería do Mar. Así mesmo, será necesario superar unha proba de natación o mesmo día do exame para poder presentarse.







