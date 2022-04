Un total de 180 persoas poderán beneficiarse dos tres novos cursos de mariñeiro pescador que convoca a Xunta de Galicia na modalidade ‘online’

Cada curso será tutelado por unha das tres escolas de ensino náutico–pesqueiro dependentes da Consellería do Mar e o período de prematrícula está aberto ata as 15:00 horas do próximo 12 de abril

Ofértanse 60 prazas por centro, a formación será entre o 10 de maio e o 17 de xuño de 2022 e a súa duración é de 50 horas







