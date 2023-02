Un total de 160 investigadores realizarán estadías e publicacións científicas na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal grazas ao programa ‘Iacobus’

Das máis de 300 candidaturas presentadas, seleccionáronse 102 para modalidade de estadías de investigación e 50 para a de publicacións

A iniciativa promovida pola Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal impulsa o peso do labor investigador da área transfronteiriza en Europa

O investimento no programa ascende a 200.000 euros, dos que 148.600 se destinan ás estadías e 51.400 ás publicacións, co obxectivo de fomentar a cooperación transfronteiriza en actividades de investigación e de divulgación científica

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2023

Un total de 160 investigadores realizarán estadías de investigación e publicacións científicas na Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal grazas ao programa IACOBUS, promovido pola Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal. Das máis de 300 candidaturas presentadas seleccionáronse 102 para a modalidade de estadías, de 242 propostas, e 58 para publicacións, de 70 recibidas.

A iniciativa vai dirixida a persoal investigador pre e posdoutoral, docente (PDI), e de administración e servizos (PAS) das universidades, institutos politécnicos e centros tecnolóxicos da Eurorrexión co obxectivo de fomentar a cooperación transfronteiriza en actividades de investigación e de divulgación científica.

O investimento no programa ascende a 200.000 euros, dos que 148.600 se destinan ás estadías e 51.400 ás publicacións. O incremento das candidaturas rexistrado nesta edición do programa IACOBUS pon de manifesto a súa consolidación e impulsa o peso en Europa do labor investigador desenvolvido na Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal. Para o director da AECT da Eurorrexión, Nuno Almeida, a área transfronteiriza “está na primeira liña das publicacións científicas en Europa”. Así, de entre os 58 artigos seleccionados, 40 apareceron nas revistas máis relevantes na súa categoría de coñecemento.

A modalidade IACOBUS–Papers apoia a publicación de artigos científicos e de investigación nalgunha das revistas indexadas no Journal Citation Report (JCR) ou no SCOPUS. Trátase de dous indicadores de calidade máis coñecidos e máis empregados polos organismos de avaliación da actividade investigadora a escala internacional. Estes artigos teñen que ser desenvolvidos a través da colaboración transfronteiriza conxunta, por autores pertencentes ás institucións de ensino superior da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal –universidades e institutos politécnicos–, que forman parte do programa.

Pola súa banda, a modalidade IACOBUS Estancias beneficia proxectos presentados por persoal docente e investigador (PDI); investigadores pre ou post–doctorais con vínculo de investigación e Persoal Administrativo e de Servicios (PAS) das universidades, centros de ensino superior e fundacións biomédicas da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal, así como por investigadores ou xestores de proxectos de I+D+i de centros tecnolóxicos.

O programa de cooperación científica, cultural e pedagóxica IACOBUS ten como obxectivo a promoción das sinerxías e o desenvolvemento de actividades de investigación, formativas e de divulgación entre universidades, institutos politécnicos e centros tecnolóxicos e fundacións biomédicas da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal. Con proxectos de investigación en todas as áreas de coñecemento, ao longo da súa historia suma máis de 2.300 candidaturas e un orzamento de case 1,6 M?.

A iniciativa enmárcase nas prioridades do Plan de Investimentos Conxuntos Galicia–Norte de Portugal (PIC 21–27) e nas áreas estratéxicas establecidas pola Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza Galicia–Norte de Portugal (RIS3–T). Ademais, conta con apoio e financiamento da Unión Europea a través do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España–Portugal (POCTEP).





