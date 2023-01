O I Torneo Nacional de Pádel en cadeira de rodas amosa o crecemento do deporte adaptado en Galicia con xogadores como Bernabé Costas ou Alberto Abalde

Será puntuable para a Copa de España de Pádel adaptado e terá lugar no Twelve Padel Zenter de Vigo entre o 27 e o 29 de xaneiro

Normal 0 false false false false ES ZH–CN AR–SA

Vigo, 11 de xaneiro de 2023

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, e a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernádez Tapias, presentaron hoxe no centro Twelve Padel Zenter de Vigo, o I Torneo Nacional de Pádel en cadeira de rodas que terá lugar do 27 ao 29 de xaneiro e que será puntuable para a Copa de España de Pádel adaptado.

Lete Lasa destacou o crecemento exponencial tanto do pádel como do deporte adaptado en Galicia nos últimos anos. Neste sentido apuntou que, dende 2009, cando a Federación Galega de Pádel contaba con 1.482 licenzas, estas “multiplicáronse por seis, ata chegar ás 8.592 que temos hoxe”. Do mesmo xeito, o mandatario galego lembrou o gran momento que atravesa o deporte adaptado galego xa que nos Xogos Paralímpicos de Toquio, o 87,5% dos galegos participantes regresaron entre os oito mellores do mundo.

"Estes dous fenómenos –dixo o secretario xeral– presentan tanxencias”. Hai exactamente un mes, “asistía á Copa Galicia de Pádel para Discapacitados Intelectuais celebrada no Ipadel Fitness de Mos e organizada pola Federación Galega de Deporte Adaptado coa colaboración da Xunta de Galicia” e hoxe, presentamos o I Torneo Nacional de Pádel en Cadeira de Rodas. Estes torneos, continuou, supoñen un “magnífico chamamento para que todas aquelas persoas con mobilidade reducida, sen condición de idade ou sexo, anímense á práctica deportiva”.

Lete Lasa destacou ao deporte como “un axente para o aumento da autonomía e cunha función integradora, normalizadora e sobre todo, inclusiva”. Neste sentido destacou a Bernabé Costas e Alberto Abalde, dous ex xogadores do Club Amfiv de baloncesto en cadeira de rodas pero que ademais do pádel, tamén practican tríatlon indoor ou ciclismo. “Deportistas con algunha discapacidade pero con todas as capacidades para adaptarse a calquera disciplina e triunfar nela”, sentenciou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando