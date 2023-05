A terceira edición do bono enerxía peme da Xunta rexistrou máis de 600 solicitudes para a mellora enerxética das instalacións de autónomos e pemes

O presidente galego lembra que o prazo de solicitude desta convocatoria –que conta cun orzamento de 4,2 M?– manterase aberto ata o 29 de xuño

Precisa que o apoio máis demandado é o dirixido á mellora do equipamento, con 278 solicitudes, seguido do da iluminación, con 200 peticións, e a mellora da climatización, con 158

Apunta que as solicitudes estanse analizando e empezando a resolver, e xa se concederon anticipos “por importe de case un millón de euros”

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, destacou a “magnífica acolllida” que está a ter a terceira edición do Bono Enerxía Peme, xa que o estado de tramitación que se levou hoxe ao Consello da Xunta de Galicia reflectiu que xa recibiu máis de 600 solicitudes, “por importe de case tres millóns de euros” –que se están analizando e empezando a resolver–, “para axudarlles a autónomos e pemes a sufragar custos neste momento de alza de prezo da enerxía”, apuntou.

O mandatario galego precisou que a convocatoria, que conta cun orzamento de case 4,3 millóns de euros, manterase aberta ata o 29 de xuño e apuntou que, das solicitudes recibidas ata o momento, a maioría son para a mellora de equipamento

–278–, seguidas da iluminación –200– e da climatización, con 158 peticións.

Os solicitantes poderán acceder a un anticipo de ata o 50% sen necesidade de presentar avais. Neste sentido, Rueda puxo en valor que Xunta xa realizou anticipos “por importe de case un millón de euros” para actuacións que van dirixidas a mellora da envolvente a través de elementos de control solar como toldos de cor branco ou negro; iluminación, coa renovación de equipamentos interiores ou exteriores por outros que utilicen tecnoloxía led; a eficiencia enerxética en instalacións eléctricas; equipamentos como a renovación de electrodomésticos ou aparellos por outros de cualificación enerxética B ou superior; climatización ou inmótica, para xestionar a enerxía e o gasto de xeito máis eficiente. Este ano súmanse, ademais, as axudas para asesoramento enerxético.

Rueda explicou que, carácter xeral, a axuda máxima é de 6.000 euros por solicitude, aínda que a axuda do bono de asesoramento enerxético non computará para os efectos do devandito límite, e virá limitada en función do consumo do centro de traballo.



Con este programa preténdese axudar ás pequenas empresas e aos autónomos a afrontar o custo da súa factura eléctrica, ao tempo que se incentiva a cultura da eficiencia enerxética entre o tecido empresarial, dotándoo de ferramentas e recursos para que poidan aforrar no consumo enerxético e reducir custos.

