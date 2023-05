Hotel Monumento San Francisco. Miércoles, 25 de mayo. 17 horas. Era el último debate de los candidatos a la alcaldía de las cuatro formaciones con representación en el Pazo de Raxoi. Este era El debate.

Tras unas semanas intensas de campaña no oficial y unos días preelectorales de muchos actos, acudían a la convocatoria de COPE Santiago con los temas aprendidos, pero igualmente pudimos comprobar las desavenencias entre unos y otros y hubo momentos de encontronazos reñidos y hasta tensos, fruto del momento que vivimos, la cuenta atrás para la cita con las urnas.





1. LA LUCHA POR EL "VOTO ÚTIL"

Y es que los cuatro se la juegan:

El socialista Sánchez Bugallo parece ser consciente de que el PSOE bajará con respecto a los 10 concejales que le han permitido gobernar en minoría estos últimos cuatro años. De ahí su llamada al voto útil: "un voto moderado, social" . En su discurso final r ecuerda su marca personal : "Son Pepe Bugallo e aspiro a segiur sendo o alcalde de Santiago".

parece ser consciente de que el PSOE bajará con respecto a los 10 concejales que le han permitido gobernar en minoría estos últimos cuatro años. De ahí su . En su discurso final : "Son Pepe Bugallo e aspiro a segiur sendo o alcalde de Santiago". El popular Borja Verea es consciente de lo contrario, el PP mantiene una tendencia al alza en cuanto a estimación de voto según las encuestas. La gran pregunta es cuánto subirá y si será suficiente . El popular necesita la mayoría absoluta, 13 ediles de los 25 que componen la corporación municipal. Verea centró su discurso en exponer que hay dos futuros para la ciudad: o el PP o un tripartito con desavenencias personales.

es consciente de lo contrario, el PP mantiene una tendencia al alza en cuanto a estimación de voto según las encuestas. . El popular necesita la mayoría absoluta, 13 ediles de los 25 que componen la corporación municipal. La líder de Compostela Aberta, María Rozas, lucha por la supervivencia en el Pazo de Raxoi . Las últimas encuestas publicadas le otorgan una bajada, pero no tan abrupta para hablar de la desaparición de su marca. CA ha sabido capitanear la transición tras la marcha del ex alcalde Martiño Noriega . Bien es cierto que, tras esta legislatura, Noriega ha vuelto a aparecer, cierra la lista de Rozas y la arropa en distintos actos. Rozas quiere distinguirse del PSOE y también del BNG.

. Las últimas encuestas publicadas le otorgan una bajada, pero no tan abrupta para hablar de la desaparición de su marca. . Bien es cierto que, tras esta legislatura, Noriega ha vuelto a aparecer, cierra la lista de Rozas y la arropa en distintos actos. Rozas quiere distinguirse del PSOE y también del BNG. Mientras que la candidata nacionalista Goretti Sanmartín busca hacer historia. En su minuto final la aspirante del BNG recordó que las tres formaciones anteriores ya tuvieron la oportunidad de gobernar desde la alcaldía y quiere demostrar que el Bloque puede hacer políticas distintas. Según los estudios demoscópicos subirá (ahora mismo tiene dos ediles) y sueña con acercarse a los socialistas para hablarles de tú a tú en un hipotético gobierno de coalición .

En su minuto final la aspirante del BNG recordó que y quiere demostrar que el Bloque puede hacer políticas distintas. Según los estudios demoscópicos subirá (ahora mismo tiene dos ediles) y . 2 CONTRA VEREA

Durante el bloque de movilidad ganó protagonismo el proyecto de Borja Verea para peatonalizar el eje de la Senra-Plaza de Galicia-Virxe da Cerca. La idea del popular es hacer un túnel para que por él discurra el tráfico de paso. Esta propuesta fue desacreditada por el resto de fuerzas políticas. El BNG pone en valor el modelo de Pontevedra y entiende que por ese eje central en Compostela solo debe pasar el tráfico necesario: "a autoestrada que quere facer por baixo sobra, non ten nin pés nin cabeza", alega la candidata Goretti Sanmartín: "que esa arteria sexa dunha única dirección, poder reservar algunhas prazas de estacionamento e un carril bici e reduzamos o tráfico non fagamos unha autoestrada á beira dunha muralla".

El socialista Bugallo era tajante: "técnicamente tamén se pode facer un parking debaixo da Catedral de Santiago, pero ata agora a ninguén se lle ocorreu. Preguntei por catro veces, esta é a quinta, quen é o tecnico de Patrimonio que avala esa proposta porque me gustaría ter oportunidade de coñecelo".

3. NO SALEN LAS CUENTAS

Otro de los momentos más reñidos se dio tras una pregunta de la audiencia de COPE Santiago. La cuestión era clara: una fecha para que todos los vecinos tengan servicios básicos como agua y saneamiento.

La respuesta generó un encontronazo a cuenta del abandono del rural y con varios protagonistas. Borja Verea explica: "o rural leva 40 anos de retraso. Só hai que comparar o rural dos concellos arredor de Santiago, teñen mantemento de pistas, auga e saneamento... temos que preguntarnos por que temos esa débeda histórica", en claro reproche a los anteriores gobiernos y, sobre todo, a Bugallo con varias legislaturas a su espalda. Sánchez Bugallo insistió en que la capacidad de inversión del concello ronda los 10 millones de euros y que hay muchas necesidades: "inversións de todo tipo... que facemos en Vite, no polígono do Tambre, no campus... cambiamos as tuberías de fibrocemento ou non?" Ahí Verea y Rozas atacaron: "está diciendo que o Concello non ten capacidade", Verea también zanjó: "acaba de responder a pregunta de por que leva 40 anos abandonado o rural".

Otro de los encontronazos que despertó la carcajada del público lo protagonizaron Bugallo y Rozas por la contabilidad, ambos se sentían aludidos por las respuestas del otro e insistían en pedir la palabra para rematar el debate: María Rozas echó en cara las cuentas e hizo una comparativa de los últimos dos gobiernos de Santigo: "Os seus 24 millóns de euros fronte aos 7 millóns que quedaban sen executar cando gobernaba CA. 14 millóns de euros de facturas pendentes fronte un millón que deixaba CA. As comparacións son odiosas". La candidata de Compostela Aberta se encaró con el actual alcalde socialista Sánchez Bugallo, que protestó por las interrupciones. El socialista quiso responderle: "É a diferencia entre pechar a contabilidade efectivamente o 31 de decembro ou o 19 de abril do ano seguinte"