A tempada alta arranca este domingo en Cíes con preto de 1.200 reservas confirmadas para a ponte das Letras

Entre o 15 de maio e o 15 de setembro, as persoas interesadas en coñecer o Parque Nacional das Illas Atlánticas deberán tramitar a correspondente autorización na web de reservas da Xunta e comprar un billete nalgunha das navieiras autorizadas

Marta Fernández–Tapias salienta o interese turístico crecente que esperta este espazo natural e chama a gozar dos seus valores practicando o “turismo responsable”

Lembra que o investimento previsto pola Xunta nos arquipélagos de Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada ascende a 6,1 millóns de euros para o período 2022–2023



Este domingo 15 de maio arranca oficialmente a tempada alta no Parque Nacional marítimo–terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, un período que se estenderá ata o vindeiro 15 de setembro e durante o cal será imprescindible contar cunha autorización da Xunta para poder viaxar aos arquipélagos de Cíes e de Ons.

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, estivo precisamente esta mañá nas Cíes para falar do inicio do transporte regular en barco ás illas e anunciar que, polo momento, xa

reservas confirmadas, entre visitantes do cupo xeral e campistas, para as xornadas do 15, 16 e 17 de maio, coincidindo coa ponte do Día das letras galegas.

Neste sentido, a responsable autonómica salientou o interese turístico crecente que esperta o arquipélago vigués entre os visitantes que acoden cada ano a Galicia, principalmente durante os meses de verán. Por iso, fixo un chamamento a todos os que se acheguen ata as Cíes nos vindeiros catro meses para que gocen da súa riqueza “natural, cultural e paisaxística” practicando sempre un “turismo responsable”.

Así, lembrou que este é o único espazo natural da Comunidade que concentra seis das principais figuras de protección medioambiental que existen xa que forma parte da Rede ÓSPAR de áreas mariñas protexidas, é Zona de especial protección para as aves, Zona de especial conservación, Lugar de interese comunitario, e desde 2002, Parque Nacional.

Relevancia internacional

Tamén destacou a relevancia internacional das illas en recentes publicacións como o afamado

. “Este alcance internacional e as seis figuras de protección que se concentran no Parque Nacional non son froito dun día, senón dun labor constante por parte do persoal deste espazo durante os últimos anos”, apuntou a delegada.

Cómpre lembrar que o límite de visitantes diarios establecido durante a tempada alta vén fixado polo Plan reitor de uso e xestión do Parque Nacional, que entrou en vigor en febreiro do ano 2019. Deste xeito, en Semana Santa e no período que vai do 15 de maio ao 15 de setembro, a capacidade máxima de Cíes é de 1.800 persoas diarias e a de Ons sitúase en 1.300, aínda que adicionalmente tamén se reservan prazas para os visitantes que se aloxen nos campings das respectivas illas así como para veciños e familiares, no caso concreto de Ons.

, todas as persoas interesadas en achegarse a estes arquipélagos durante os vindeiros meses poderán tramitar, de forma telemática e totalmente gratuíta, a súa correspondente autorización, de carácter persoal e intransferible xa que está dotada dun código QR.

En todo caso, para poder acceder ao Parque Nacional é imprescindible adquirir tamén un billete de barco con calquera das navieiras que operan o servizo de transporte regular ás Cíes e ás Ons. Será nese momento, unha vez comprado o billete, cando a autorización de acceso outorgada pola Xunta quede confirmada e se lle remitirá por email ao solicitante, que poderá descargala se o prefire desde a propia páxina web.

Así mesmo, tamén se poderá viaxar

neste período aos outros dous arquipélagos que integran o Parque Nacional: Sálvora, pertencente ao Concello de Ribeira, e Cortegada, ao de Vilagarcía de Arousa. Neste caso, sen embargo, o límite de visitas diarias é o mesmo durante todo o ano ?250 persoas en cada un? e as opcións para poder visitalos son diferentes, xa que as viaxes están ligadas a rutas guiadas ofrecidas polas empresas autorizadas e ao espazo reducido de ambas illas.

Entre as novidades coas que cada ano a Xunta tenta mellorar a experiencia dos visitantes que se achegan a coñecer estas illas e contribuír á divulgación dos valores que as converten nunha das xoias naturais de Galicia, Marta Fernández–Tapias lembrou que o Parque Nacional estreou o pasado mes de xaneiro

nova páxina web

, un portal “máis visible e accesible” deseñado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Ademais, tamén incorporou unha webcam con visión á cara norte de Cíes, que ofrece imaxes en tempo real desta parte da illa e se sumou ás outras dúas cámaras coas que xa contaba MeteoGalicia no arquipélago.

Así mesmo, cómpre subliñar que a Xunta levará a cabo entre este ano e o vindeiro actuacións que suman un investimento de máis de 6,1 millóns no Parque Nacional. No caso concreto de Cíes, prevese substituír as fosas sépticas e construirase unha nova rede de abastecemento de auga potable; mellorarase a caseta de información aos visitantes; e acometeranse actuacións para preservar o seu patrimonio natural, facendo especial fincapé en dúas zonas das illas: o Castro das Hortas e a duna de Muxieiro.

