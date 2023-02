Os taxistas vigueses reciben de mans de Fernández-Tapias o premio que recoñece a súa contribución ao éxito do Xacobeo 2021-2022

V

igo, 18 de febreiro de 2023

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, foi a encargada de entregar onte, no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, o premio que recoñece a contribución dos taxistas vigueses ao éxito do Xacobeo 2021–2022.

Emilio Mosquera, presidente da

Asociación de Autopatronos do Taxi e da Cooperativa Central Radio Taxi Vigo, foi o encargado de recoller o galardón en nome dos profesionais do transporte no acto de presentación do Balance do Xacobeo 2021–2022.

Cómpre lembrar que durante o pasado ano circularon na cidade 220 coches rotulados co emblema do Ano Santo froito da alianza entre a Xunta e os colectivos de taxistas vigueses. Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando