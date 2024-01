As tartarugas Ibai, Luceira e Lula regresan ao seu medio natural tras recuperarse nas instalacións da Xunta

Ángeles Vázquez pon en valor o traballo que realiza a Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños (Cemma) desde hai dúas décadas a prol da asistencia, recuperación e estudo dos animais mariños varados nas costas da Comunidade

Os réptiles apareceron a finais do ano pasado na ría de Cedeira, na do Barqueiro e en Fisterra, atrapados en redes de pesca, e foron rescatados polos propios mariñeiros

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 30 de xaneiro de 2024

Tres tartarugas mariñas ?Ibai, Luceira e Lula? foron liberadas esta tarde no mar unha vez completada a súa recuperación no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), organismo dependente da Xunta e no que estiveron ingresadas nas últimas semanas baixo a supervisión do persoal da Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños (Cemma).

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, asistiu hoxe ao embarque dos tres exemplares na patrulleira Punta Roncadoira do Servizo de Gardacostas de Galicia, que saíu desde o porto de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa, para proceder á súa solta na boca da ría.

Acompañada polo delegado da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, e pola directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, a vicepresidenta segunda supervisou o operativo xunto ao persoal de Cemma e de Gardacostas, que se encargou da posterior liberación dos tres exemplares, unha vez en alta mar.

Neste sentido, Ángeles Vázquez puxo en valor o “gran traballo” que realiza en Galicia a Cemma a prol da atención, a recuperación e o estudo dos animais mariños (mamíferos e réptiles) que cada ano recalan nas costas galegas, subliñando a importancia de que o seu departamento, no marco das competencias que ten en defensa da conservación dos hábitats e especies, se rodee de organizacións como esta para completar o seu labor.

Ibai, Luceira e Lula foron rescatadas por tres barcos pesqueiros fronte ás costas galegas. Máis concretamente, a primeira destas tartarugas foi localizada o pasado 15 de novembro por un pescador, que a levou ata o porto de Fisterra, onde a bautizaron co nome do seu fillo. Ese mesmo día, o pesqueiro Luceiro uno capturou nas súas redes á tartaruga Luceira, que foi trasladada ata Cedeira para que recibira atención.

Por último, Lula apareceu atrapada tamén nas redes dun pesqueiro o 1 de decembro e tras o seu rescate, foi trasladada ata o porto do Barqueiro. Neste caso o nome foi escollido polos fillos do patrón do barco que a localizou.

Unha vez en terra e tras facerlle os exames rutineiros e comprobar que non presentaban feridas graves, decidiuse trasladar ás tartarugas directamente ás instalacións do Igafa, organismo dependente da Consellería do Mar. Alí permaneceron ingresadas para que gañaran peso e garantir a súa total recuperación, antes de devolvelas ao mar.

Baixo a supervisión do persoal da coordinadora, o coidado destes animais nas últimas semanas contou tamén coa participación voluntaria do alumnado e demais persoal do instituto na Illa de Arousa co fin de favorecer a súa progresión. De feito, este tipo de estadías adoitan aproveitarse para formar aos estudantes en aspectos relacionados coa protección dos mamíferos mariños e o fomento da sensibilidade medioambiental.

A colaboración da Xunta coa Cemma baséase na ampla traxectoria e experiencia que avalan na Comunidade a esta organización sen ánimo de lucro, que vén participando activamente na asistencia aos animais varados nas costas galegas e na súa recuperación ao abeiro dos sucesivos convenios asinados co Goberno autonómico desde o ano 2003.

De feito, trátase da única entidade autorizada pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural para xestionar e coordinar a Rede de varamentos de Galicia, xa que os animais tratados soen ser especies protexidas, o que require das pertinentes autorizacións.

Cómpre lembrar que o ano pasado rexistráronse nas costas da Comunidade un total de 573 animais varados ou en risco de varar. A inmensa maioría destes exemplares eran cetáceos (un 94%) e dentro destes, máis da metade eran golfiños comúns aínda que tamén se detectou unha grande cantidade de delfínidos non identificados.

14 lobos mariños e 13 tartarugas pasaron polo Igafa como paso previo á súa reintegración no medio natural. Nestes momentos, outras dúas tartarugas, Cicles e Arou, permanecen no centro á espera de que, unha vez completada a súa recuperación, poidan ser devoltas ao mar.





