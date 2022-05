As solicitudes das bolsas BEME destinadas aos galegos do exterior para estudar mestrados en Galicia aumentaron este ano un 12%

A Secretaría Xeral da Emigración recibiu solicitudes para estas axudas formativas dende 35 países de tódolos continentes

Arxentina dispara o número de galegos universitarios do exterior interesados nestas axudas, seguidos de Brasil, Cuba, Uruguai, Venezuela, Reino Unido, México, Alemaña, Portugal e Suíza

Como curiosidade, presentáronse solicitudes dende Australia, Aruba, Cabo Verde, Finlandia e Marrocos

A Secretaría Xeral da Emigración pechou este ano o prazo de solicitude de bolsas de Excelencia Mocidade Exterior, Beme, cun 12% máis de candidatos presentados, ata chegar aos 532, fronte aos 470 do ano anterior. As solicitudes chegaron dende 35 países de tódolos continentes.

Na actual convocatoria, ademais, destaca que o 81% de todos os galegos universitarios do exterior que iniciaron os trámites de presentación desta axuda, que permite realizar un máster nunha das tres universidades galegas, completaron a súa solicitude, fronte ao 68% do ano pasado.

Por países, cabe destacar que Arxentina disparou o número de solicitudes, pasando das 225 en 2021 ás 302 presentadas para o curso 2022/23. Por número de demandantes, os países que presentaron máis candidatos foron posteriormente: Brasil, Cuba, Uruguai, Venezuela, Reino Unido, México, Alemaña, Portugal e Suíza. Como curiosidade, tamén chegaron solicitudes dende países coma Australia, Aruba, Cabo Verde, Finlandia ou Marrocos.

Estas bolsas destínanse a galegos universitarios residentes fora de Galicia dende fai máis de dous anos ou descendentes de galegos con titulación superior que desexen realizar un dos máster que ofertan a UVigo, a USC e a UCD en calquera dos seus campus.

O obxectivo destas bolsas é que estes mozas e mozos poidan completar a súa formación universitaria o que lles podería permitir quedar a traballar e vivir en Galicia.

Todos os beneficiarios destas axudas contarán, un ano máis, cunha orientación laboral coa que se pretende non só captar para Galicia o talento máis brillante de entre os mozas residentes fóra fomentando o retorno da poboación activa laboral, senón tamén facilitarlles o seu establecemento definitivo na comunidade. A oferta céntrase en estudos con capacidade de absorción no tecido produtivo e laboral galego.

A bolsa, cuxo importe é de 7.000 ou 7.650 euros (segundo a persoa beneficiaria proceda de Europa ou do resto do mundo) por curso completo de 60 créditos ECTS, destínase a cubrir os gastos de matrícula, viaxe, aloxamento e manutención na Galicia territorial. Aqueles que se matriculen nun curso de maior duración (90 créditos) disporán dun orzamento total de entre 10.500 ata 11.475 euros (en función do continente de procedencia do alumno).

Con esta nova convocatoria o Goberno galego terá ofrecido entre 2017 e 2022, incluíndo as equivalentes de FP, a posibilidade de retornar a un total de 1.150 mozos galegos do exterior no ámbito universitario.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.