Solicitada como medida preventiva a Situación 2 en senllos incendios forestais activos en Carballeda de Valdeorras e Folgoso do Courel

Canto ao incendio de Carballeda de Valdeorras–Riodolas, que se vén de reactivar por mor dun cambio de vento e que rolda as 1.100 hectáreas segundo as últimas estimacións, a medida declárase pola proximidade do lume ao núcleo de Candeda

No caso de Folgoso do Courel, solicítase para o incendio activo na parroquia de Vilamor que rolda as 500 hectáreas provisionais segundo as últimas estimacións, ao estar o lume preto do núcleo de Parada de Montes

Cabe engadir que están declaradas outras tres Situacións 2 na nosa comunidade, dúas en Folgoso do Courel e unha terceira na Pobra do Brollón







