Sogama avanza que a nova planta de transferencia da Lama estará operativa nas vindeiras semanas

Esta instalación, na que se investiron máis de 1,8 M?, substituirá á microplanta que operaba ata o de agora no municipio e poderá dar servizo a 8 concellos, que aglutinan unha poboación de máis de 23.000 habitantes.

O presidente de Sogama, Javier Domínguez, avanzou hoxe que a planta de transferencia de Sogama na Lama estará operativa nas vindeiras semanas

A nave na que se levará a cabo a transferencia dos residuos dispón dun compactador fixo, unha báscula e un sistema de translación de contedores (con capacidade para dúas unidades), posibilitando que se independice en certa medida o funcionamento da instalación do transporte, que en momentos puntuais pode sufrir atrasos por cuestións como as condicións de tráfico, posibles avarías, indisposición dos condutores, etc.

